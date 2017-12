Na premiero prišla v superkratki oblekici

Nedvomno spada Anna Kendrick med najbolj iskane in cenjene igralke mlajšega rodu. Kljub temu da jih šteje že 32, je igralka še vedno izjemno mladostna in razigrana. Ni skrivnost, da je rjavolaska tudi odlična pevka in vokalna interpretka, zaradi česar jo pogosto vabijo k sinhroniziranju risank z veliko petja, kot so Troli, denimo.





32-letna igralka je tudi odlična pevka.

Trenutno je njen najodmevnejši projekt nedvomno glasbeno filmska franšiza Prava nota (Pitch Perfect), ki je nedavno dočakala premiero tretjega dela, nam slehernikom pa bo dostopna 22. decembra. V nekem intervjuju pred premiero je Anna razkrila, da se je skupaj s soigralkami uprla poskusom, da bi jih oblekli v bolj oprijeta in bolj seksi oblačila. Spomnimo se, da je v prvih dveh delih videti veliko razkritih stegen in dekoltejev. Anna v filmih Prava nota upodablja dekle po imenu Beca, ki vodi uspešno žensko a cappella skupino Bellas, ki jo sestavljajo osupljivo lepa dekleta za vsak okus, od svetlolask do blondink. »To je res nenavaden občutek, kadar koli poskušamo kostume, dobim občutek, da šefi narekujejo, naj kažemo čim več kože,« je povedala Anna. »Na to odgovarjam, da ljudje ne gledajo filma zaradi tega, zagotovo ne pridejo, ker bi bile seksi.«



V novem delu so se ji pred kamero znova pridružile zvezdnice Rebel Wilson, Brittany Snow, Elizabeth Banks, Hailee Steinfeld in Anna Camp. Na premieri, ki je bila 12. decembra v Los Angelesu, se je Anna pojavila v zelo izzivalni obleki, kar je nekoliko postavilo pod vprašaj njeno prejšnjo izjavo. Ne nazadnje je s krilcem komaj zakrivala spodnjice, dekolte pa je razkrival celoten hrbet. Tudi sicer film že od začetka poleg petja prodaja neodgovorno mladost in žgečkljivost. In slabe vrednote za mlada dekleta.