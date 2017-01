Na pragu ločitve?

Hrvaški šarmer Boris Novković je svojo Ines Katić prvič predstavil javnosti lani na velikem koncertu na čast kantavtorju Kemalu Montenu v znameniti zagrebški dvorani Lisinski. Poročila sta se sedem mesecev kasneje, konec avgusta 2016. Večno zvestobo sta si prisegla na očarljivem kvarnerskem otoku Pag. Na nedavnem letošnjem ponovnem koncertu za Montena pa je pevec izrekel besede, zaradi katerih so mnogi prepričani, da se zakon z Ines nagiba h koncu.



Novković je na odru Lisinskega zapel pesem Nije htjela, posnetek z nastopa objavil na spletu, poleg pa dodal dvoumen komentar. »Konec koncerta za Kema, moj občutek glede ljubezni in pesem, ki govori vse o njej. Vsi, ki ste predvideli neslavni konec, uživajte in mislite, da ste imeli prav, jaz pa bom užival v svoji iskrenosti in bom vedno in znova sebe v celoti dal za ljubezen. Če bo treba četrtič, petič in desetič! Verjel bom v pravo ljubezen, za vedno! In nimam drugih komentarjev! Ines, hvala,« je napisal pevec. Skrivnostni zapis, ki daje vtis, kot da zapušča svojo sedanjo ženo, je vzbudil veliko radovednosti, a se je Boris po objavi zavil v molk. Ines je med moževim nastopom v Lisinskem sedela v dvorani, a naj ne bi kazalo, da je med njo in slavnim pevcem kar koli drugače kot prej.



Novković sicer ni znan kot zelo stanoviten moški, pa tudi njegovi načini poslavljanja od deklet niso najprikupnejši. Od prejšnjega, Ive Višošević, se je poslovil kar prek facebooka. Zahvalil se ji je za vse, kar se je od nje naučil, in napisal, da je zdaj čas, da odideta vsak po svoji poti.



Pred Katićevo je bil pevec najprej pet let poročen z igralko Bojano Gregorić Vejzović, nato pa devet let z novinarko Lucijo Matić. Z njo ima dva sinova, šestletnega Noua in triletnega Bona. Drugi zakon je razpadel, ker se je pevec zaljubil v slikarko Ivo Višošević.