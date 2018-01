Na piko so jo vzeli irski teroristi

Čeprav je princesa Margareta že 15 let pokojna, se prah okrog kontroverzne kraljičine sestre ne poleže. Zdaj so v javnost pricurljale šokantne informacije, da naj bi bila tudi ona, enako kot Elizabeta II., na seznamu atentatorjev.



V nasprotju s sestro, na katero je na obisku Nove Zelandije v osemdesetih letih prejšnjega stoletja streljal neuravnovešen mladenič, je atentat na Margareto načrtovala kar Irska republikanska armada (Ira). Njen gnev si je princesa prislužila z nepremišljeno izjavo, ki jo je izrekla med obiskom Združenih držav Amerike. Ne sicer javno, temveč med pogovorom s chicaško županjo. Tej je na pogostitvi leta 1979, ko je pogovor nanesel na umor njenega bratranca lorda Mountbattna, ki naj bi ga zagrešili prav člani Ire, menda dejala, da so Irci svinje. Pogovor je slišal novinar in njeno izjavo objavil v lokalnem časniku, prišla je tudi na ušesa irski teroristični skupini, ki je nekaj let prej v ribiški čoln podtaknila bombo in jo nato na daljavo sprožila, v eksploziji pa so življenje poleg lorda Mountbattna izgubili še trije njegovi prijatelji.

Kljub temu da je njen tiskovni predstavnik zanikal, da bi princesa izustila kaj takšnega, je Margaretina izjava dvignila veliko prahu in sprožila množične proteste irskih Američanov po vsej državi, ki so trajali ves čas njenega obiska. Ko je en teden po Chicagu obiskala Los Angeles, so jo tam pričakali besni Irci, zaradi princese so morali močno poostriti varovanje.



Atentat na princeso naj bi izvedel član Ire, znan le pod vzdevkom Šakal, a zvezni agentje ga nikoli niso izsledili.

Podvojili so število agentov tajne službe in ostrostrelcev, ki so spremljali vsak njen korak, njen avto pa so še dodatno ojačali in mu dodali neprebojna stekla. Ves ta čas so agenti zveznega preiskovalnega urada mrzlično iskali osumljenca, ki naj bi ga Ira izbrala za atentat na Margareto, znan pa jim je bil le po vzdevku Šakal. Oktobra 1979 so menda odkrili sobo v chicaškem hotelu, kjer naj bi stanoval, a ko so vdrli vanjo, da bi ga prijeli, je bila prazna. A vsa kolobocija, ki jo je sprožila, je Margareto menda pustila povsem hladno. Ni dovolila, da bi njen mir in obisk ZDA zmotili protestniki, niti skupina, ki se je zavzemala za pravice Ircev in je prinesla prašičjo glavo na modno revijo, ki jo je obiskala.