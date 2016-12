Na odru bile kot ena, za odrom so se žalile

Pred dvaindvajsetimi leti je pet deklet združilo svoje moči in pod okriljem glasbene skupine Spice Girls postavilo temeljni kamen najstniškemu popu, z žensko samozavestjo pa so navdahnile generacije predstavnic nežnejšega spola. A čeprav so na odru izžarevele neverjetno moč in delovale harmonično, je ta prvi pogled dajal zgolj močno izkrivljeno podobo resničnosti. Ko so ugasnili žarometi, se je Melanie C, bolj znana kot Sporty Spice (športna začimbica), zvila v dve gubi in tiho prenašala nadlegovanje članic. »Imen ne bom izdala, a one vedo, o kom govorim. Za kar so se mi tudi opravičile,« je nedavno priznala, in zdaj še razkrila, da jo je nadlegovanje, združeno s pritiski slave in nenehne medijske izpostavljenosti, pahnilo v začarani krog depresije in motenj prehranjevanja.



Gibanje in telesna dejavnost sta zanjo pomembna že od mladih nog. »Telesna vadba se mi zdi izjemno pomembna. Odkar pomnim, sem se ukvarjala s športom in plesom,« pripoveduje Mel, ki je po opravljeni šoli plesa in petja pridobila certifikate za poučevanje stepa in modernega plesa. Leta pozneje je bil prav šport tisti, ki se ji je pomagal izviti iz primeža motenj prehranjevanja, čeprav je tedaj postal že skoraj obsedenost. Ki pa je seveda neprimerljivo boljša od tiste, ko se je manično odrekala vsakemu grižljaju.



Spet uživa v hrani



Štela jih je komaj dvajset, ko je kot članica megapopularne skupine obnorela svet. Čeprav je na začetku morda mislila, da so se ji s tem uresničile sanje, so se te kaj hitro prevesile v nočno moro. Slava, tako nenadna in pri tako rosnih letih, je bila namreč več, kot je lahko prenesla. »To so bili nori časi. Bile smo pod medijskim drobnogledom, na vsakem koraku so me fotografirali. Kar je močno načelo mojo samopodobo. Nisem se več dobro počutila v svojem telesu, zapadla sem v motnje prehranjevanja. Ko smo bile na vrhuncu, se sploh nisem več želela pogledati, saj mi to, kar sem videla v zrcalu, nikakor ni bilo všeč. A sem bila dolgo v samozanikanju.« Vendar je vseeno vedela, da mora nekaj ukreniti in da se želi znova počutiti dobro v svoji koži. »Hodila sem na terapije in se ogromno pogovarjala. Preizkusila različne metode holističnega zdravljenja, kot je, denimo, akupunktura,« pripoveduje in poudarja, da je morda najpomembnejšo vlogo pri preganjanju notranjih demonov igral šport. »Depresija, motnje hranjenja, nato pretirana vadba. Vse to sem dala čez. Seveda mi je všeč, če sem v dobri telesni pripravljenosti, toda tedaj sem se preveč gnala. Gnala sem se do roba in čez, saj sem se le tako prisilila, da sem dobro in zdravo jedla.« A to je bilo pred dvema desetletjema. Danes je močnejša, bolj samozavestna in končno uživa v jedeh, brez senčice slabe vesti. »S hrano sva v dobrem odnosu. In obožujem kuho,« kar pa je morda podedovala po mami Joan, ki si je vedno vzela čas, da je družini pripravljala tople, zdrave obroke. In ni zgolj grela kupljenih, že pripravljenih jedi v mikrovalovni pečici. Zvezdnica je še razkrila, da nič ne razveseli njenih brbončic bolj od nekakšne irske obare z jagnjetino ali govedino, krompirjem, korenjem, čebulo in zeljem, ki se dolge ure počasi cmari na štedilniku.