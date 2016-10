Na modni brvi nasmejani, za odrom pa sovražnici

Tyra Banks ali Naomi Campbell? Katera bo kraljica modnih brvi? To je bilo vprašanje, ki je v 90. letih prejšnjega stoletja odzvanjalo v svetu visoke mode. Čeprav se je Naomi ob Lindi Evangelista, Kate Moss, Claudii Schiffer, Christy Turlington in Cindy Crawford uveljavila v skupini supermanekenk, se je njen prestolček leta 1991, ko je v Pariz privršala do tedaj neznana Tyra, pošteno zatresel. Mediji so črni gazeli, čeprav se še niti srečali nista, takoj označili za največji tekmici. Takrat je svet mode obvladovalo 10 supermanekenk, obstajalo pa je nenapisano pravilo, da je le ena lahko temnopolta. In to dekle je bila tedaj Naomi. S Tyrinim prihodom so Campbellovi začeli napovedovati zaton in to je med lepoticama zanetilo dolgoletno sovraštvo. »Zaradi vsega, kar je v preteklosti storila, me je je še danes strah,« pravi Tyra, ki je spet odprla staro rano, četudi sta z vročekrvno Campbellovo že pred nekaj leti prekinili 14-letni molk.



Komaj je stopila na pariška tla, že so jo začeli primerjati z veličastno Naomi. A če je kdo mislil, da ji je to godilo, se je močno zmotil. »Bilo mi je neizmerno težko. Zelo hitro sem sicer postala zelo uspešna, a zaradi nenehnih primerjav in medijskega ustvarjanja tekmovalnosti med nama sem preživljala tudi najhujše trenutke svojega življenja, ki jih še danes poskušam preboleti.« Naomi naj bi namreč večkrat poskrbela, da so ji na fotografskih seansah pred nosom zaloputnili vrata, zaradi nje naj bi izgubila več pogodb, zmerjala jo je in ustrahovala, da je bila Tyra tik pred tem, da za vselej obrne modni industriji hrbet. »Ni bilo pravično, da je zaradi mojega prihoda na sceno morala poslušati, da jo bom izpodrinila. Tega belopoltim manekenkam ni bilo treba. Nihče ni, denimo, svaril Turlingtonove, da jo bo zamenjala Mossova, ker ima morda malce višje in izrazitejše ličnice ali ker je sapa svežega vetra na brveh. Naomijinega odziva nikakor opravičujem, zdi se mi celo nedopusten, prestrašila me je do obisti, vseeno pa jo razumem.«



Skoraj 15 let sta preživeli v sovraštvu druga do druge. Čeprav sta morali ta občutenja pogosto potisniti vstran, si na obraz nadeti nasmeh in se skupaj nastaviti objektivu modnega fotografa ali druga za drugo po mačje zakorakati po modni stezi. Tako je bilo od začetka 90. let do leta 2005, ko se je Naomi pojavila v Tyrini televizijski pogovorni oddaji, ko sta pred širnim svetom vendar zakopali bojno sekiro. »Opravičila se mi je. Po letih bolečine, ko sem zaradi nje celo odšla iz več modnih agencij, sem vendar slišala besedico oprosti – razjokala sem se kot dojenček,« priznava Banksova. Campbellova pa je nedavno dodala, da je tudi njo razžiralo umetno ustvarjeno sovraštvo med njima. »Jezi me, kako so dve ženski zgolj zaradi barve polti naščuvali drugo proti drugi. Že tedaj bi svet mode lahko sprejel več kot eno temnopolto manekenko!« je dejala Campbellova in dodala, da je ponosna na svojo nekdanjo tekmico, ker je v življenju dosegla, kar je. Toda kljub hvali brazgotine, ki jih je zadala Tyri, ne bodo nikoli izginile. Zbledele in nehale skeleti – da. Izginile – ne.