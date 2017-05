Na lovu za zvezdnikom: odšla je Tina Maze, prišel je Chuck Norris

To so le nekatere izmed njih: Ko je Chuck Norris prišel na Brnik, so se policisti postavili v vrsto in mu pokazali dokumente.

Chuck Norris je tako nevaren, da si ga še naši novinarji ne upajo intervjuvati. Preveč resno so vzeli šale.

In je enkrat prišel dvakrat.

Chuck Norris ni obiskal Ljubljane, Ljubljana je obiskala njega.

Šla je Tina Maze , prišel je Chuck Norris.

, prišel je Chuck Norris. Edina stvar, ki mu bo v življenju spodletela, bo rešitev Slovenije!!!

Zakaj ga še nihče te dni ni videl v Ljubljani? Ker se po Ljubljani vozi s podzemno železnico.