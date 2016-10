Na letalu imata psa vsak svoj sedež

Pravijo, da je pes človekov najboljši prijatelj. Toda pomeranca Bella in Rocky sta za Sharon Osbourne precej več kot prijatelja, ti kosmati kepici sta ji v čustveno oporo. Takšno, ki jo potrebuje po zdravniškem nasvetu. Tako je v pismu zapisal zvezdničin zdravnik, ko je Osbournova potovala na čezatlantskih poletih med ZDA in Veliko Britanijo. In, seveda, psička nista v živalskih zabojih med prtljago, ampak sedita ob njej na udobnih in prostornih sedežih prvega razreda.

Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.