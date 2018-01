Na kraljevsko poroko kljub sporom

Sin žene britanskega prestolonaslednika Tom Parker Bowles ne živi več z družino. Tom, ki je sodeloval v britanskem Masterchefu, se je odselil od doma, ki ga je delil s 44-letno Saro Buys, poročena sta bila 12 let, in njunima dvema otrokoma, hčerko Lolo in sinom Freddyjem, in si je že najel bivališče tri kilometre stran. Prijatelji para so vedeli povedati, da sta imela 43-letni Tom in Sara že nekaj časa težave. Neki dobro obveščeni vir je dodal, da ločeno življenje ni dokončna rešitev: »Ne ločujeta se. Ne eden ne drugi nimata drugega partnerja. Tako sta se odločila zaradi stabilnosti in zadovoljstva otrok.« Po pisanju otoških medijev naj bi se zakonca kljub težavam udeležila majske kraljevske poroke.



Tom, ocenjevalec hrane in avtor petih kuharskih knjig – za svoje pisanje o britanski hrani si je prislužil tudi nagrado Guild of Food Writers –, je edini sin Camille, vojvodinje Cornwallske, in njenega nekdanjega moža Andrewa, ima mlajšo sestro Lauro Lopes; s Saro, modno novinarko in urednico pri reviji Harper's Bazaar, se je poročil leta 2005 po petih letih sestajanja. Istega leta se je s princem Charlesom poročila njegova mama, ki se je od vojaškega častnika ločila 1995., njena afera s princem pa je dvigala veliko prahu: v zvezi sta bila pred in med njunimi propadlimi zakoni in tudi potem.