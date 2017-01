Na globusih Ona premagala Jackie

Nedeljski večer se je v Los Angelesu odel v filmski zvezdniški sijaj. Že 74. so namreč podelili zlate globuse, in če smo se iz minulih let česa naučili, bo podobno kot ta večer tudi čez dober mesec, 26. februarja, na podelitvi oskarjev blestela glasbena komedija Dežela La La. Barvita uspešnica, dobro podložena z jazzom, je upravičila vseh svojih sedem nominacij in s podelitve odšla s sedmimi kipci. S tem je podrla dosedanji rekord šestih kipcev, ki sta si ga delila Let nad kukavičjim gnezdom iz leta 1975 in Polnočni Ekspres tri leta pozneje.



Dežela La La je »film za sanjače. Upanje in ustvarjalnost sta najpomembnejši stvari na svetu, in prav o tem pripoveduje film,« je s kipcem v roki dejala Emma Stone, ovenčana kot najboljša igralka v komičnem muzikalu, priznanje za naj igralca pa je dobil njen soigralec Ryan Gosling. Ob teh dveh je Dežela La La odnesla še kipce za najboljši muzikal/komedijo, scenarij, najboljšo glasbo in izvirno pesem, Damien Chazella pa je dobil nagrado kot najboljši režiser. Eno najpomembnejših priznanj so namenili filmu Moonlight, zmagovalcu med dramami, čeprav je bil to ob šestih nominacijah njegov edini kipec. S podobno sladko-grenkim priokusom so s podelitve verjetno odšli tudi ustvarjalci drame Manchester by the Sea, ovenčani s petimi nominacijami, a je kipec osvojil le Casey Affleck, ki mu je vloga žalujočega hišnika prinesla lento najboljšega igralca v drami. V kategorijah stranskih igralcev so nagradili Violo Davis (Fences) in Aarona Taylorja-Johnsona (Nočne živali).



Ustvarjalci filmov Moonlight in Manchester by the Sea so doživeli manjši pretres, a s tem presenečenj še ni bilo konec. V kategoriji najboljših igralk v drami je s filmom Ona slavila Isabelle Huppert in tako porazila favoritinjo Natalie Portman v vlogi Jackie Kennedy. Psihološki triler Ona jo je odnesel tudi z globusom za najboljši tujejezični film. Nič manj presenetljiv ni bil razplet podelitve nagrad v televizijskih kategorijah, kjer si je verjetno precej obetala serija Igra prestolov, sicer absolutna zmagovalka na septembrski podelitvi emmyjev z 12 priznanji. Gong za najboljšo televizijsko serijo je namreč prejela Netflixova serija Krona, zaradi Claire Foy ovenčana tudi z lento najboljše televizijske igralke. Kot najbolj televizijska komedija je slavila serija Atlanta, kjer je njen ustvarjalec Donald Glover slavil dvojno, saj je dobil tudi globus za naj igralca. A ni bil edini, ki je poskrbel za malce rasne raznolikosti. »To nagrado posvečam vsem temnopoltim ženskam, katerih zgodbe in ideje so pogosto preslišane in spregledane. A jaz vas opazim,« je v zahvalnem govoru dejala Tracee Ellis Ross, po letu 1983 prva temnopolta zmagovalka v kategoriji najboljših igralk v televizijski komediji/muzikalu. Sicer so televizijski del zaznamovali Britanci, serija Nočni receptor postaje BBC je dobila kar tri odličja – Tom Hiddleston kot najboljši glavni igralec, Hugh Laurie in Olivia Colman sta slavila tudi v kategorijah stranskih igralcev.



V središču podelitve so vsekakor prejemniki nagrad, vseeno pa je občinstvo najbolj zastriglo z ušesi, ko je oder zavzela hollywoodska težkokategornica Meryl Streep, dobitnica nagrade Cecilla B. DeMilla za življenjsko delo, ki je z letošnjo nominacijo podrla lastni rekord – s tridesetimi nominacijami doslej jih ima namreč daleč največ v zgodovini podeljevanja zlatih globusov. In čeprav se je že voditelj prireditve Jimmy Fallon takoj na začetku dotaknil ameriške politike, predvsem novoizvoljenega predsednika, je politične bodice precej bolj spretno uspelo zabadati zlasti Streepovi. Ne da bi enkrat samkrat izustila ime Donalda Trumpa, je podčrtala pomen umetnosti in upora v času spreminjajočega se političnega ozračja.