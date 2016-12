Na fotografijah gola Hitlerjeva ljubica?

Zbiratelj iz Avstrije je javnosti nedavno razkril posnetke golega mladega dekleta. Trdi, da je na njih Eva Braun, dolgoletna ljubica in tudi kratkotrajna žena Adolfa Hitlerja. Na enem izmed posnetkov se sklanja in razkriva zadnjico, medtem ko počasi koraka v alpsko jezero. »Na oddaljeni plaži jezera Wolfgang, avgusta 1943,« je zapisano na hrbtni strani fotografije, ki je zelo vznemirila raziskovalce zgodovine tretjega rajha. Na hrbtu druge fotografije pa piše: »Posnetek. Lep dan na Črnem jezeru.« Na bregu lahko vidimo bel čevelj, natanko takšen, kot ga je Eva nekoč imela obutega, ko so jo fotografirali pri jezeru Koenigsee, v bližini Hitlerjevega počitniškega doma v kraju Berchtesgaden. Obute je imela, ko je izvajala aerobične vaje.



Prodajalec obžaluje



Zbiratelj se je predstavil kot Bernard S: »Proučil sem vse fotografije Eve Braun, kar sem jih našel. Več kot očitno je, da gre za njo.« Kupil jih je od preprodajalca starin Stefana Kreuzmayrja v Salzburgu. »Pred devetimi leti je v mojo prodajalno prišla ženska. S seboj je imela celo škatlo fotografij z nekega posestva. Te stvari je našla na podstrešju, prepričana je bila, da je na dveh posnetkih Eva Braun.« Stefan je škatlo odkupil, ženske pa ni nikoli več videl. Takrat ni opazil, da je na hrbtni strani ene izmed fotografij šibka sled napisa Eva Braun. »Če bi to videl, posnetkov verjetno ne bi prodal,« je povedal. »Zagotovo pa ne za isto ceno.« Po njegovih besedah je ugleden zgodovinar Guido Freiherr potrdil, da gre za Hitlerjevo ljubico, a je februarja letos umrl. Odvetnik Albert Reuter ga je poznal dolga leta, bil je njegova desna roka in odgovoren za njegovo oporoko. »To se mi zdi povsem verjetno, če bi lahko kdo prepoznal Evo Braun, potem je to bil on. V teh primerih mu ni bilo enakega,« zagotavlja Albert.



Avgusta 1943, ko so posnetki nastali, je Eva ves čas živela v Berghofu, v poletni rezidenci svojega ljubimca. Eno izmed jezer s posnetka je oddaljeno 59 kilometrov, drugo pa 72. Takrat je bil Stalingrad že osvobojen, Hitler pa je večino časa preživel v svojem poveljniškem središču v Rastemburgu, znanem kot Volčji brlog. Biografinja Eve Braun Heike Görtemaker pa ne verjame, da bi Eva naredila te posnetke v času, ko je Nemčija žalovala za uničeno šesto armado pri Stalingradu. Ta dogodek je bil začetek konca nacistične Nemčije in prelomnica druge svetovne vojne. »Zelo zelo malo verjetno je, da bi tako pozirala pred fotografom. Ne verjamem, da je ona.«



Fotografije so dobro ohranjene



Svetovno znana strokovnjakinja za stare posnetke Uwe Wasserthal je pojasnila, da so fotografije v zelo dobrem stanju, le robovi so malce ukrivljeni. Papir, na katerega so natisnjene, je bil komercialno dostopen leta 1949, izdelovalec je bil AGFA, a so ga leta 1942 že izdelovali, bivši asistent Hitlerjevega osebnega fotografa Heinrich Hoffman je morda imel dostop do tega papirja. Tudi film, ki so ga uporabili, je bil skoraj izključno v uporabi za snemanje filmov. A so obstajale izjeme. Vodje nacistične stranke, nekateri vojni poročevalci in redki fotografi so prav tako imeli dostop do tega filma.



Nemci Eve niso poznali med 12-letno vladavino tretjega rajha. Hitler je želel ohraniti vtis, da je poročen z nemškim ljudstvom. A vendar se je 30. aprila 1945 v svojem bunkerju poročil z izbranko, medtem ko so po Berlinu deževali ruski naboji in padale bombe. Nekaj ur po poroki sta naredila samomor, njune ostanke pa so pokopali na vrtu. Pepel so pozneje našli ruski agenti, skrivali so ga na različnih lokacijah po komunistični Zahodni Nemčiji. Končno so ga 4. aprila 1970 ruski vojaki polili z bencinom in zažgali. Preostanek so vrgli v reko v bližini Magdeburga.