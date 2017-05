Na dražbi tudi nakit Liz Taylor

Avkcijska hiša Christie's bo še ta mesec na dražbi v Ženevi prodajala največji brezhibni diamant v obliki srca, za katerega naj bi iztržili do 20 milijonov dolarjev! Obesek je težak 92 karatov in visi z biserne ogrlice, dražili pa ga bodo 17. maja v ultra luksuznem hotelu Four Seasons des Bergues na bregu Ženevskega jezera. In čeprav pri dražbeni hiši diamant in ogrlico opisujejo kot izjemen kos nakita, se najverjetneje ne bo približal neverjetnim cenam, ki so jih dražbarji iztržili za manjše barvne diamante v zadnjem času. Prejšnji mesec denimo so v Hongkongu 59,60-karatni diamant z imenom Pink Star prodali za rekordnih 71,2 milijona dolarjev (65,1 milijona evrov); cena je vnovič potrdila, kako velikansko je povpraševanje po redkih roza in modrih diamantih. Modri diamanti so izjemno redki, in čeprav je cena za vse barvne diamante visoka, je še posebno visoka za modre. Novembra lani je v medije prišel 12,03-karatni modri diamant: za 48,4 milijona dolarjev ga je kupil hongkonški poslovnež Joseph Lau. Poimenoval ga je Modra luna Josephine, po sedemletni hčerki, za katero ga je kupil, dan prej je za 28,5 milijona dolarjev kupil 16,08-karatni roza diamant. Za rekorderja velja Oppenheimer Blue, ki so ga maja letos prodali za neverjetnih 57,5 milijona dolarjev.



No, na ženevski dražbi bo skupno 250 lotov, na svoj račun pa bodo prišli tudi filmski navdušenci, zlasti tisti, ki še vzdihujejo za hollywoodsko zvezdniško igralko Elizabeth Taylor: potegovali se bodo lahko za rubinaste in diamantne uhane, ki jih je Liz leta 1957 podaril tedanji mož, režiser in producent Mike Todd. Do 500.000 dolarjev bi lahko iztržili, pričakujejo pri Christie's.

.