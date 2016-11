Na dekle princa Harryja budno pazi njen brat

Vnukinja britanske kraljice Elizabete II. Zara Tindall je razkrila, kako bodo njena družina in sorodniki preživeli božični večer.



Kraljica bo tudi letos nagovorila ljudstvo, a nihče ne ve, kako kraljevi preživljajo ta večer; no, zdaj je to vsaj malo razkrila Zara. Osrednji člen praznovanja bo seveda njena dveletnica Mia Tindall. Za revijo Country Living je povedala, da je praznovanje vsakokrat nekaj posebnega tudi zaradi novih družinskih članov. »Najlepše je, da so skupaj vse generacije naše družine. Božič je še prav posebno čaroben, ko imaš otroke.«



Zara, ki je poročena z igralcem ragbija Mikom Tindallom, je povedala še, da Mii 25. decembra ne bo zmanjkalo prijateljev za igro. »Letošnji praznik bo Mia preživela v družbi številnih bratrancev in sestričen, nekateri so približno njenih let. Mislim, da bo letos začela zares razumevati vse, kar je povezano s praznovanjem.«



Kraljevi tradicionalno preživljajo praznike v Sandringhamu in prav tam bi se Mia igrala s princem Georgeem in princeso Charlotte. Kakšnih 25 se jih zbere na božični večer, poleg Zare in Mika še princ Harry, njegov brat princ William z ženo Kate, pa princ Charles s Camillo in princ Edward s Sophie. Božič prinese sprehod v cerkev v vasi, vse, kar počno, je časovno omejeno: od prihoda, zajtrkovanja, sprehajanja psov, tudi božično kosilo morajo pospraviti v 50 minutah.



Ali bo princ Harry letos s sabo pripeljal 35-letno punco Meghan Markle, ni znano. Njen starejši brat Thomas Markle in njegov 24-letni sin Tyler sta v nekem intervjuju povedala, da budno pazita nanjo in naj se princ pazi, da ji ne bo strl srca. Povedala sta še, da igralka zna z otroki in da bi bila super teta triletnemu Georgeu in leto stari Charlotte. Super bi se ujela z bodočim kraljem, ki rad krmi race v parku ob Kensingtonski palači, kjer živi tudi Harry, pravi Tyler: »Kadar naju je z bratom čuvala, smo šli v park, krmili race in tekali.« Če jo bo 32-letni princ zaprosil, pravita, bo moral priti v Grants Pass v Oregonu in spoznati njeno družino. In še en pomemben korak bo moral opraviti, preden ji bo nataknil diamantni prstan, opozarjajo Marklovi moški: »Moral bo priti sem in se družiti z nami.« Thomas je navdušen, da je sestra našla ljubezen v najbolj zaželenem samcu na svetu: »Potrebovala je nekoga, s katerim gre lahko v korak, ki ji je kos. Mislim, da on temu ustreza.« In četudi se zdi poroka v britansko kraljevo družina marsikomu strašljiva, se Marklovi veselijo: »Brez težav si predstavljam kraljevo poroko za Meghan. Trdo je delala, da je prišla do tu in da je našla človeka, s katerim je srečna... O tem sanja vsako dekle. Le kdo ne bi tega želel?«