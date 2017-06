Muzikal Mamma Mia! jeseni na Visu

ZAGREB – Nedolgo zatem, ko so potrdili, da bo muzikal Mamma Mia! dobil nadaljevanje, se je začelo šušljati, da hollywoodska produkcijska ekipa lokacije za snemanje išče tudi na Hrva- škem, natančneje na Visu, ki po mnenju mnogih velja za enega najlepših hrvaških otokov. Vis naj bi imel vlogo grškega otoka Kalokairi, so še zapisali hrvaški mediji. Nadaljevanje uspešnega filma, ekranizacije uspešne predstave z londonskega West Enda, naj bi v kinematografe prišlo točno deset let po originalu, natančneje 20. julija 2018. Med igralci, se zdi, ni sprememb, v glavnih vlogah bodo tudi tokrat Meryl Streep, Pierce Brosnan, Colin Firth in Amanda Seyfried, ki jih bo v prihodnjem letu tudi od blizu videti pri sosedih. Nekateri naj bi bili na Visu že septembra, poročajo mediji, ki se sklicujejo na neimenovane vire iz hrvaške filmske industrije. Poleg Streepove in Firtha je mogoče pričakovati še Stellana Skarsgårda, Julie Walters, Christine Baranski in še nekatere znane obraze. No, tudi v nadaljevanju muzikala bo mogoče slišati znane zimzelene popevke švedske pop skupine ABBA, njena moška člana bosta svetovala pri nastajanju filma. Leta 2008 je bila Mamma Mia! svetovna uspešnica, s katero so zaslužili približno 600 milijonov dolarjev! Film in igralci, zlasti Meryl Streep, so prejeli številne mednarodne nagrade.