Mrtva in napol gola ležala 12 ur

Olivio Novo so pred dnevi našli mrtvo v njeni hotelski sobi. Iz policijskega poročila, ki je pricurljalo v javnost, je razvidno, da je vzhajajoča zvezda pornografske industrije umrla zaradi okužbe sečil, ki se je razvila v smrtonosno sepso. Iz poročila izhaja še, da je Olivia, katere pravo ime je Lexi Forde, ležala mrtva 12 ur, preden so njeno truplo odkrili v hotelu v Las Vegasu. Od pasu navzdol je bila gola.

V sobi tudi tablete

Preiskovalci so ugotovili tudi, da je imela infekcijo in modrice na nogah. V hotelski sobi so poleg nje našli tudi raztresene tablete za zdravljenje vnetja ledvic. Policija je možnost samomora izključila. Preiskava tragične smrti se nadaljuje.

Olivie je umrla 7. januarja letos in to je že četrta smrt v tej industriji v zadnjih treh mesecih. Pred meseci je njen fant naredil samomor.