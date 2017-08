Možu prerezala gume

Od nenavadne pevke, ki je ob rojstvu dobila povsem običajno ime Alecia Beth Moore, a po kateri se pretaka divja kri, verjetno ne bi mogli pričakovati običajnih stvari. In običajnih odzivov. Kajti medtem ko nas večina v prepiru z ljubljeno osebo verjetno malce povzdigne glas in opleta z rokami, tisti bolj nagle jeze morda odvihrajo skozi vrata in jih za piko na i še besno zaloputnejo, se je Pink reševanja nesoglasja z možem lotevala drugače. Prerezala mu je avtomobilske gume.



Morala sem sprejeti odločitev: petje ali cigarete.



Njeni koncerti so eksplozija energije in očitno se precej energično in strastno loteva tudi reševanja sporov. Kar je Careyja Harta, s katerim sta pred devetimi leti zakorakala pred oltar, verjetno stalo že zajeten kupček denarja. Divja rockerica se je spravila kar nad njegovega jeklenega konjička in v gume zarila nož. Čeprav je zdaj, ko je mati dveh, vihravost malce omilila. »Gum že dolgo nisem prerezala. Zdaj ga raje ignoriram. Ne dvignem telefona. Ali pa kar zamenjam telefonsko številko.« Čeprav je priznala, da tudi molk morda ni najboljša rešitev, saj se tako le stežka dogovorita, kdo bo otroka peljal v vrtec ali ju šel iskat.

Zaradi otrok se možu morda kljub jezi oglasi na telefon. Vseeno nista bila njena malčka tista, zaradi katerih se je otresla škodljivega kajenja. »Dobri prijatelj Billy Mann, s katerim piševa pesmi, me je posedel in dejal, da moram sprejeti odločitev: petje ali cigarete,« pripoveduje pevka, ki ji je dim tako uničeval glasilke, da so ji bili pevski dnevi šteti. »Zato sem nehala.«