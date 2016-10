Moža izbrala kar iz revije

Razpade sicer že skoraj vsak tretji zakon, pa vendar je recept za dolgo in uspešno zvezo povsem preprost. Preprosto recite ločitvi ne! »Le ločite se ne in vztrajajte. Tako bo zakon obstal,« pravi Jamie Lee Curtis, prepričana, da bi lahko spisala priročnik, kako ne odkorakati iz zakona. No, morda pomaga, če si moškega, s katerim boste preživele življenje, izberete kar med listanjem revije. Tako je storila zvezdnica, ki je zdaj poročena že srečnih 32 let. Izbrala je britanskega plemiča in stanovskega kolega Christopherja Guesta, barona Haden-Guesta.



Katalog za može



Marsikatera si morda zamišlja, kako čudovito bi bilo, če bi lahko v roke le prijela revijo, si ogledala fotografije in si tako, skoraj kot iz kataloga, izbrala svojega princa. A čeprav to zveni kot iz trte izvito, je Jamie tako našla svojega sanjskega moškega. Pisalo se je leto 1984. V kinematografe je prišla glasbena komedija This Is Spinal Tap, v njej pa kot eden vodilnih likov Christopher kot pevec Nigel Tufnel. »O filmu so tedaj pisali tudi v reviji Rolling Stone in ob članku objavili fotografijo mene kot Nigela in fotografijo mene – no, kot mene. In na slednji so obstale Jamiejine oči. Videla je mojo fotografijo in prijateljici dejala, da je to moški, s katerim se bo poročila,« pripoveduje Guest, ki hollywoodske kraljice kričanja tedaj niti poznal še ni. A očitno je Curtisova tedaj začutila usodo na delu, saj se z njim ni že kmalu le seznanila, pač pa sta že pet mesecev pozneje zakorakala pred oltar. »Originalna slika, zaradi katere se je vse zgodilo, še vedno visi v najini hiši.«