Mož Tajči bolan na smrt, izvedel nove vesti o raku

»Pravkar sem dobil svoj prvi rentgenski posnetek, odkar sem začel zdravljenje. Zdravilo, ki ga imam, je, vsaj tako kaže, zaustavilo širjenje raka,« je na svojem facebook profilu zapisal Matthew Cameron, mož nekdanje jugoslovanske pop zvezdnice Tatjane Matejaš Cameron, takrat znane kot Tajči.

Na levem pljučnem krilu, kjer je bilo najbolj kritično, rak ni več tako viden, a Cameron ima še naprej hude bolečine. Matthew se je na družabnem omrežju še zahvalil Bogu z molitvami in vsem, ki so ga podpirali v bitki s to zloveščo boleznijo.

Spomnimo, družina nekdanje jugoslovanske pevske zvezde, ki nas je zastopala tudi na Evroviziji, je konec februarja sporočila žalostno novico na spletni strani za zbiranje donacij GoFundMe, potem ko so možu diagnosticirali raka na pljučih, za katerim zbolevajo nekadilci. Matthew in Tatjana sta poročena 17 let in imata tri otroke, Dantea, Evana in Blaisea.