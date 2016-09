Mož jo dolgočasi, želi si popivanja in seksa

Ni hujšega od dolgočasja. S tem prepričanjem živi britanska televizijska zvezdnica Zoë Ball, ki jo je v zakonu z didžejem Fatboy Slimom, vsaj odkar je glasbenik s krstnim imenom Norman Cook čez svoje pijanske dni naredil križ, začelo dolgočasje neznosno razžirati. In je postalo tako nevzdržno, da je po skoraj 18 skupnih letih sklenila odkorakati od moža in otrok. »V enem bolj srditih prepirov mu je, čeprav mu je s tem zlomila srce, zabrusila, da je dolgočasen. Da si od življenja želi več in da želi stran, začeti znova, da bo lahko pila in seksala z mlajšim ljubimcem,« je o zatonu zakona britanskega zvezdniškega para dejal vir. A medtem ko naj bi Zoëjina odločitev Normana presenetila, mnogo njunih znancev nad razpletom ni presenečenih. Tudi ker je nekaj podobnega storila že dokaj na začetku njunega turbulentnega zakona.



Ko sta se poleti 1998 spoznala na veseljaški Ibizi, je bilo, kot bi se našli sorodni duši. Oba sta ljubila glasbo, divje popivanje in večdnevno veseljačenje, kot da jutrišnji dan ne bi ostajal. Par, sklenjen v hedonističnih nebesih, je že leto pozneje zakorakal pred oltar, še okroglo leto pozneje pa sta svojo ljubezen okronala z rojstvom prvorojenca Woodyja. Kar je bil morda že začetek konca. »Nisem bila srečna. Spoznala sva se v noriji divjih zabav, nato pa sva se, kot v hitrem prevrtavanju naprej, poročila in dobila otroka. Nisem se bila še pripravljena ustaliti,« je povedala Zoë, ki je leta 2003 spakirala kovčke in zapustila družino zaradi moževega stanovskega kolega in prijatelja didžeja Dana Peppeja. »Ko nekoga ljubiš, mu odpustiš. In Zoë se iskreno kesa,« zaradi česar jo je Fatboy Slim tri mesece pozneje spet sprejel v svoj objem. In družno sta nato zakorakala nazaj na pot pretiranega nagibanja steklenice, vse do leta 2009, ko sta z mislijo na bolj zdravo prihodnost vkorakala v rehabilitacijsko kliniko. In že malce pozneje jima je na svet pokukala hčerka. A če se jima je v prvih letih dekličinega življenja uspelo držati stran od alkohola, se je danes 45-letna Ballova pred dvema letoma očitno naveličala vloge dobre, trezne mame, medtem ko je vloga stabilnega očeta Normanu zlezla pod kožo.



Njuna pravljica se je končala. A čeprav sta »po 18 letih razburljivih pustolovščin prišla do konca mavrice«, ostajata prijatelja, ki se še naprej podpirata in bosta živela le dvoje vrat narazen ter skupaj vzgajala otroka. Tako zveni njuna uradna izjava, čeprav naj bi bilo v ozadju precej več bolečine in nesoglasij. Njuna različna značaja in želje za prihodnost so namreč vzeli davek. Vsi njuni prepiri naj bi se vrteli okoli podobnega – Zoë se še vedno želi zabavati, medtem ko Normanu ustreza družinsko, že malce zapečkarsko vzdušje. »Nagaral se je, da se je rešil odvisnosti od alkohola. Nikakor ne želi zaviti na stara pota. Zoë slednje sicer razume, a je na drugačni točki življenja kot on. Želi hoditi ven, se zabavati, ne pa na domačem kavču piti čaj. Ogromno sta se prepirala okoli tega, predvsem zaradi njenega pitja, dokler ni Zoë prekipelo,« je povedal vir. Njuna trenja naj bi dosegla vrelišče v iztekanju poletja, pred dvema tednoma pa naj bi ona spakirala kovčke in se, vsaj začasno, odselila k mami, medtem ko otroka ostajata pri očetu. »Norman jo še vedno obožuje in še vedno govorita, a večina prizadevanja, da sta v stikih, prihaja z njegove strani. Zoë je prepričana in odločena, da je tokrat dokončno konec,« pravi vir in pridaja, da je didžej zlomljen, saj je vselej zatrjeval, da za srečo ne potrebuje drugega kot Zoë in njunih otrok. »A ona noče takšnega življenja. Ni pripravljena nanj. Zato je spakirala in odšla nekam, kjer bo lahko z ljubimcem.« Morebiti prav v objem skoraj četrt stoletja mlajšega pevca, komaj 22-letnega Taya Taya Starhza, s katerim so jo minuli december ujeli med poljubljanjem. A je sporni poljub tedaj odpravila z zamahom roke, češ da je bila to le nesmiselna norost veselega decembra.