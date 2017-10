Moški ponos ga je izdal

Pravijo, da so ženske tiste, ki ne znajo ohraniti skrivnosti. Pa vendar je bil Jeffrey Dean Martin tisti, ki radostne novice ni mogel zadržati zase. Tako ga je razganjalo od moškega ponosa, da mu je kar zletelo iz ust, da bosta s Hilarie Burton že kmalu pozdravila hčerko. »Po vseh teh letih se je že navadila, da sem včasih pravi bukselj. Hvala bogu, da to razume in me kljub temu ljubi,« se je ljubljeni opravičil, da je izdal veselo novico, za katero je Hilarie želela, da ostane njuna skrivnost.

V osmih letih ljubezni sta drug drugega že dodobra spoznala s slabostmi vred. A čeprav je Hilarie morda pričakovala, da se njen dragi ne bo mogel vzdržati ljubečega, a izdajalskega božanja njenega trebuščka, kar je nemudoma zanetilo govorice o nosečnosti, verjetno ni pomislila, da mu bosta potrditev nosečnost in razkritje spola zletela iz ust pred večstoglavo množico na filmski konvenciji Supernatural. Tako je zdaj javno in uradno: Jeffrey in Hilarie bosta sedemletnem sinku Augustusu, ki ju je razveselil po le enem letu njune ljubezni, že kmalu podarila mlajšo sestrico.

Nad širjenjem družinice sta navdušena. Zvezdnik je starševstvo namreč že pred časom označil za spektakularno, čeprav je povezano s precejšnjim pomanjkanjem spanca. Burtonova pa je prepričana, da ima srečo, da sta se z Jeffreyjem našla. »Srečna sva. Super ekipa sva,« je dejala in dodala, da se, ko beseda nanese na njena dva moška, prelevi v zaščitniško mamo volkuljo.