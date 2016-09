Monica razjezila svoje oboževalce

Včasih lepota res ni vse, četudi se pri 52 letih lahko pohvali s telesom, ki ji ga večina ljudi lahko le zavida. Italijanska lepotica Monica Bellucci, ki je pred kratkim na naslovnice časopisov prišla zaradi fotografij golote , si je tokrat naredila malce bolj negativno reklamo.

V intervjuju za Kurir je igralka namreč hvalila lepote Srbije, čeprav so bili prizori v filmu Emirja Kusturice On the milky road posneti v Trebinju, Ljubuškem in Bileći, ki se nahajajo v Republiki Srbski v Bosni in Hercegovini.

»Vedela sem, da ste na vaši zemlji pretrpeli mnogo stvari, a se trudim, da filma ne gledam s političnega vidika, temveč kot umetnost. Srbija je dežela lepote in trpljenja. Užitek je bilo delati pri vas.«

Njena izjava je razburila tako bosanske kot hrvaške časopise, ki lepotici zdrsa niso oprostili. Prav nasprotno, predlagali so celo, da bi ji za 52. rojstni dan, ki ga bo praznovala 30. septembra, kupili atlas, saj je njeno poznavanje geografije očitno pomanjkljivo.