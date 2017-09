Mojstrica seksa skočila v zakon

Kaj moški išče in česa si želi od prve žene? Vile plodnosti nad njo, ki mu obljubljajo, da bodo zemljo kmalu tlačili njegovi potomci. Tako očitno razmišlja britanski igralec Tom Riley, ki je pred oltar popeljal mično Lizzy Caplan, televizijsko mojstrico seksa, ki ji je vloga Virginie Johnson v seriji Mojstri seksa prinesla nominacijo za emmyja. »Ta deluje plodno. Zadovoljiva prva žena mi bo,« je ob fotografijo njunega poročnega dne šaljivo pripomnil svežepečeni mož. Ljubljena mu besed verjetno ne bo zamerila, saj ni prvič, da jo zbada s hudomušnimi pripombami.

Sloka rjavolaska je šest let ljubila Matthewa Perryja, enega najbolj znanih igralcev iz serije Prijatelji, potem pa sta 2012. spoznala, da jima skupna prihodnost ni namenjena. Predvsem zato, ker se zvezdnik ni hotel ustaliti in mu poroka ni padla niti na kraj pameti, ona pa si je srčno želela ustvariti družino. Odšla je svojo pot, upajoč, da ji bo usoda namenila pravega. Odločnost se ji je obrestovala, saj je pred dvema letoma med snemanjem filma Zaveznika spoznala postavnega Britanca. Ta jo je maja lani zaprosil, zdaj pa jo odpeljal pred oltar.

Iz poročnega dne sta hotela ustvariti dogodek, ki ga ne bosta pozabila. Ga spremeniti v potovanje, polno doživetij. Hotela sta si poroke v tujini, in ker je Italija obema močno pri srcu, sta si zaljubljenca za kuliso izbrala romantično mestece Ravello vzdolž slikovite amalfijske obale.

Ljubezen sta si obljubila pred stotnijo slavnih svatov na romantični italijanski obali.

»Že dolgo se nisem tako zelo smejala, tako izvrstno jedla, se zabavala do jutra in pila toliko vina. In vse to zaradi čudovite mlade ljubezni,« je na twitterju zapisala stilistka Ilaria Urbinat, ena izmed približno sto svatov, med katerimi so bili tudi Woody Harrelson, James Marsden, Tom Hiddleston, Dave Franco, Octavia Spencer, Dianna Agron, Lily Collins in Chris Hemsworth.