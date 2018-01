Modna revija polna hollywoodskih zvezdnikov

V torek je bila osrednji družabni dogodek Los Angelesa modna revija Stelle McCartney. Hčerka legendarnega beatla Paula McCartneyja je tesna prijateljica s številnimi zvezdniki iz glasbene in filmske industrije in ti so tudi redni gosti njenih modnih dogodkov. Tokrat si je njeno revijo ogledala 41-letna igralka Rashida Jones. Lepotica se je dogodka udeležila v družbi svojega slavnega očeta, 84-letnega velikana glasbe Quincyja Jonesa. To je producent, ki je močno zaslužen za uspeh Michaela Jacksona. Njegova glasbena kariera je osupljiva, saj je dobitnik kar 28 nagrad grammy, nominiran pa je bil kar 79-krat. Skladatelj in producent je reden član modnih dogodkov, leta ga pri tem očitno ne ovirajo. Ne nazadnje se lahko ponaša z zelo izostrenim okusom oblačenja, kar je tokrat dokazal z rdečo jakno čez zeleno srajco, pisanim šalom in kapo za bejzbol. Rashida je stavila na bolj klasično črno-belo kombinacijo in sproščene lase. S tem je zgolj poudarila svojo brezhibno polt.

7 otrok ima Quincy iz treh zakonov in stranskih razmerij.

Po uspešnem zaključku dogodka se je srečala s svojo 46-letno prijateljico Stello, ki ni skrivala navdušenja nad številnimi uglednimi gosti, ki so jo počastili s prihodom. Na modni reviji je bila tudi Rashidina mama, nekdanja manekenka Peggy Lipton, ki je bila za kratko obdobje celo ljubimka Paula McCartneyja. In sir Paul je seveda prav tako prišel podpret svojo hčerko. Rashida je osupljivo podobna svoji 71-letni belopolti mami.

Zdaj večino časa prebije na snemanju komične policijske nadaljevanke Angie Tribeca, v kateri ima glavno vlogo. Gre za zelo uspešno televizijsko serijo, ki jo predvajajo od januarja 2016 in je dočakala četrto sezono, ta bo na sporedu konec leta. V nadaljevanki upodablja veteranko losangeleške policije, ki vztrajno rešuje nenavadne in najbolj zapletene primere.