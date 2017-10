Modna ikona pri dveh letih: s prestola izrinila svojo mamo

Res, da je dopolnila komaj dve leti, a princesa Charlotte je že zdaj največja britanska modna ikona. Ko se v javnosti pojavi njena fotografija, je običajno že naslednji dan oprava, ki jo je imela na sebi, razgrabljena. Vse mame želijo, da bi bile njihove malčice videti kot Charlotte, in princesa je tako s prestola najbolje oblečene izrinila svojo mamo, vojvodinjo Kate.

Ko so na britanskem dvoru objavili fotografijo Charlotte, ki je v aparat ob praznovanju svojega drugega rojstnega dne zrla v nežno rumeni jopici, se je iskanje taiste jopice na ebayu povečalo za kar desetkrat, v trgovinah po vseh koncih Velike Britanije pa je bila v trenutku razprodana. Ko je kraljeva družina julija obiskala Nemčijo, se je zgodilo podobno. Spletni iskalnik google je namreč na dan obiska, ko so televizijske kamere prenašale ljubko Charlotte, ki je stopicljala proti letalu v modro beli oblekici s cvetličnim vzorcem, zabeležile kar šestkrat več iskanj obleke princese Charlotte kot običajno. Predstavnik spletnega trgovca ebay je dejal, da Charlotte letos proda največ oblačil, daleč več od drugih zvezdnikov ali članov kraljeve družine. »Kraljeva družina je izjemno priljubljena med britanskimi kupci. Ljudje so navadno zelo radi kopirali garderobo kraljice Elizabete II., a mlajša generacija je tista, po kateri se zgledujejo množice. K temu je zagotovo pripomogla Kate, ki ne sega le po dragih kosih, ampak tudi tistih, dostopnih vsem. Poleg tega ima brezhiben okus,« je povedal omenjeni predstavnik spletne trgovine.