Moderni labodi v New Yorku

V New Yorku so v okviru tamkajšnjega modnega tedna v hotelu Carlyle priredili sprejem Town & Country's Modern Swans v čast seznama 50 najdeklet, ki ga revija Town & Country objavi vsako leto. Gre za dekleta in mlade ženske, ki spadajo med najbolj modne na svetu in hkrati tiste, o katerih se največ govori.

Fotografom so nasmejano pozirale sestri Delilah in Amelia Hamlin, Sistine Stallone, hči igralca Silvestra Stallona, in tudi princesa Olympia, 21-letna hči grškega kronanega princa in kronane princese, študentka fotografije na Parsonsovi šoli za oblikovanje v New York Cityju.

Revija vsako leto objavi seznam mladih žensk, o katerih se največ govori.

Na seznamu so tudi Malia Obama (starejša hči nekdanjega ameriškega predsednika Baracka Obame in njegove žene Michelle), Talita von Furstenberg (vnukinja oblikovalke Diane von Furstenberg in sestrična princese Olympie), Billie Lourd, hči princese Leie in vnukinja legendarne Debbie Reynolds, pa Amelia Windsor, vnukinja vojvode Kentskega, ki na univerzi v Edinburgu študira francoščino in italijanščino, Ana Barišnikov, hči legendarnega baletnika Mihaila Barišnikova, in Jazmin Grace Grimaldi, hči monaškega princa Alberta, ki sicer živi v Kaliforniji. Lani so bile na seznamu bolgarska princesa Mafalda Saška-Cobourška, hči bolgarskega princa Kyrila in Španke Rosarie Nadal, pa Viola, Vera, Mafalda in Maddalena Arrivabene, hčere grofa Giberta Arrivabeneja Valentija Gonzage in princese Biance Savojske.