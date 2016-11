Množične selitve zvezdnikov v Kanado... in na druge planete

V zadnjih tednih so bile oči sveta uprte v Ameriko in njen predsedniški boj. Bolj ko sta se predsedniška kandidata Hillary Clinton in Donald Trump bližala ciljni črti, glasneje so svojo podporo prek družabnih omrežij oznanjala tudi sloveča imena iz zabavne industrije, večinoma v prid Clintonovi. Ob izidu, ki ga niso pričakovali, pa so za trenutek v šoku utihnili, nato pa so mnogi že začeli pripravljati kovčke in potne liste. Lena Dunham, Miley Cyrus, Amy Schumer, Barbra Streisand in Samuel L. Jackson so namreč le peterica iz množice zvezdnikov, ki so se odločili v primeru Trumpove zmage zaživeti novo življenje v kateri drugi državi. Španiji, Avstraliji, še verjetneje Kanadi... Komik Ricky Gervais se je pošalili, da so njihovi severni sosedje verjetno že začeli postavljati zid na meji, da bodo lahko zamejili val ameriških imigrantov. Sploh ko mu je prišlo na ušesa, da se je v luči izida volitev kanadska imigracijska spletna stran zaradi preobremenjenosti sesula.



Nekateri zvezdniki načrtujejo selitev v druge države, očitno malce radikalnejša pevka Cher razmišlja kar o selitvi na drug planet, na Jupiter, večina pa v obupu sklanja glavo. »Kaj se dogaja?« se nejeverno sprašuje Eva Longoria, January Jones pa zanima, kako bo njihova generacija to lahko razložila prihodnjim rodovom. »Danes besnimo in se utapljamo v razočaranju, a jutri bomo svoj svet vzeli nazaj!« pa z malce več optimizma in bojeviteje zre v jutrišnji dan pevka Lily Allen in se z grenkobo šali, da je zdaj morda napočil trenutek, ko bi se bilo dobro vpisati na tečaj ruščine. Še bolj revolucionaren duh pa se je prebudil v Katy Perry, ki je čivkala en tvit za drugim, da »jih nikoli ne bodo utišali« in »da je revolucija na poti«, na koncu, ko je v njej umrlo še zadnje upanje, da bi se v Belo hišo lahko preselila njena kandidatka, pa še, da »zdaj ni čas za mirovanje in jok, premaknite se. Nismo narod, ki bi pustil, da ga vodi sovraštvo!«



Ariana Grande je s svetom delila, da se utaplja v lastnih solzah. Nič bolje se ne počuti igralec Chris Evans, prepričan, da se bo 8. november letošnjega leta v zgodovino zapisal kot izjemno sramoten dan. »Pustili smo, da sovražen trgovec vodi našo državo in da nam tiran kaže pot,« je čivknil, svetel žarek pa je vendar uspelo najti Jessici Chastain. »Pozitivno pri vsem je, da se zdaj ne moremo več pretvarjati, da ni rasizma in seksizma. A vprašanje, ki ostaja odprto, je, kaj storiti zdaj?« Odgovor Kristen Bell je: »Mislim, da bom bruhala.« Čeprav so se med zvezdniki našli tudi tisti, čeprav v manjšini, ki so slavili. Med temi Steven Seagal, Kirstie Alley in Hulk Hogan.