Mladostnost za  tri milijone

Nič naj ne bi človeka bolj ohranjalo mladega in vitalnega kot majhni otroci. In morebiti se je Mick Jagger tudi zato tako razveselil vesti, da je v trebuščku njegove kar 43 let mlajše ljubice Melanie Hamrick začelo kliti njegovo seme.



Petmestna preživnina



Rockerski maček, ki kljub 73 letom še vedno energično poskakuje po koncertnih odrih, naj bi se namreč grozovito bal staranja, zato niti vnukom in pravnukom ne pusti, da bi ga klicali dedek. Za nameček že konec leta pričakuje otročička številka osem. »Zaradi strahu pred staranjem pač počne, kar počne,« je povedal vir. Tudi če to pomeni, da bo moral globoko seči v žep.



Brhka baletka si, ko je z Jaggerjem skočila med rjuhe, ni delala utvar, da jo bo popeljal pred oltar. Niti v resnem razmerju nista. A to ni spremenilo njene odločitve, da malčka, sad strastne noči, spravi na svet. Kljub vsemu namreč dobro ve, da je Jagger, rocker gor ali dol, odgovoren, ko pogovor nanese na njegov naraščaj. Kar je tudi že dokazal z dogovorom o preživnini. Ne le da ji bo kupil hišo, ki si jo bo sama izbrala, kjer koli bo zase in še nerojenega otročička želela ustvariti novo življenje, na račun ji bo tudi vsak mesec nakazal petmestno številko. Menda več kot 13.000 evrov vse do otrokove polnoletnosti. Kar znese skoraj tri okrogle milijone, kar pa za frontmena skupine Rolling Stones, čigar premoženje je ocenjeno na 270 milijonov, spet ni prevelik zalogaj.