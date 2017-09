Mlada pevka razkrila, da so ji odpovedale ledvice

Nekdanja Disneyjeva zvezdnica Selena Gomez je razkrila, da je vse poletje okrevala po presaditvi ledvic. Ni skrivnost, da 25-letnica trpi za lupusom, maja pa so ji ledvice nepričakovano odpovedale, medtem ko je bila na čakalnem seznamu za presaditev. K sreči ji je priskočila na pomoč prijateljica Francia Raisa ter ji dala svojo. Francia je povedala, da je z veseljem pomagala. Dekleti prijateljujeta od leta 2008, Francia je po poklicu igralka, vendar ji veliki met še ni uspel. »Dala mi je ultimativno darilo, žrtvovala se je,« je hvaležna Selena, ki so ji začele ledvice pešati, ko je odpotovala v Chicago, da bi se udeležila koncerta svojega fanta The Weeknda. Kot se spodobi, ji je bil vseskozi ob strani.



Bila je bolna, ko so začele krožiti govorice, da se bori z odvisnostjo od mamil.

K sreči je temnolaska odlično okrevala in se že vrnila pred kamere. Nedavno so jo paparaci ujeli med snemanjem filma režiserja Woodyja Allena, družbo ji je delal Timothee Chalamet. Videti je bila dobrega zdravja in zelo aktivna, bistveno bolj kot zadnja leta, ko je morala večkrat odpovedovati glasbeno turnejo in filmske projekte. Prav zato so začele krožiti govorice, da se bori z odvisnostjo od drog. To je bil naposled eden izmed razlogov, zakaj je javno spregovorila o svoji bolezni in na spletu objavila fotografijo brazgotine zaradi operacije. Igralka ne želi, da bi govorice prizadele njen sloves odgovorne in vestne profesionalke. »Delam, odkar sem bila stara sedem let, od 17. leta sem ambasadorka Unicefa, vseskozi sem nenormalno prijazna do ljudi, kljub temu pa so vsi vseskozi zlobni do mene,« je bila ogorčena zaradi obrekovanja. Z njimi se je še toliko težje soočala, ker je hodila na kemoterapijo in se zelo slabo počutila. Po drugi strani je januarja končno našla srečo v ljubezni, spomnimo se njenega turbulentnega razmerja z Justinom Bieberjem. The Weeknd je uspešni glasbenik in do ušes zatrapan v eksotično Seleno. Skupaj sta se že preselial v čudovito stanovanje v New Yorku.