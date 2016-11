Mišo Kovač na Marsu

Šansonjer Mišo Kovač bo prvi hrvaški glasbenik, čigar pesem bodo nemara predvajali na Marsu. Pobudo za to je dal hrvaški časnik 24sata, ki je ameriški vesoljski agenciji Nasa že leta 2013 predlagal, naj na enem od brezpilotnih vesoljskih vozil, ki raziskujejo površino rdečega planeta, predvaja Kovačev hit Poljubi zemljo.



Nasa je leta 2004 poslala na Mars dve brezpilotni robotski vozili Spirit in Opportunity. Ekipa iz kontrolnega centra v Pasadeni jima je vsako jutro za dobro jutro spuščala uspešnice, kot sta Good Morning, Good Morning skupine The Beatles in Van Halenova Unchained. Ekipa, ki sodeluje pri misiji, je po treh letih čakanja pred kratkim sporočila, da jim je pesem (prejeli so tudi prevod besedila) všeč. »Besedilo je zelo ganljivo in pesem gotovo čudovito zveni v hrvaščini. Hvala, da ste jo poslali, izbrali smo jo med pesmi, ki jih bomo predvajali,« so sporočili na Hrvaško. Poleg glasbe kultnih bendov, kot so The Rolling Stones, Queen, Ramones, The Beach Boys, Stinga in drugih se bo po novem tako v roverjih predvajala tudi uspešnica legendarnega Dalmatinca. »Ko bodo zavrteli mojo pesem na Marsu, bo to moj največji glasbeni uspeh, hkrati pa najpomembnejši uspeh hrvaške glasbe za vse čase,« je bil nad novico navdušen 75-letni Kovač. Razveselila je tudi avtorja besedila Željka Pavičića, ki je pesem ustvaril v sodelovanju z glasbenikom Đorđem Novkovićem. »Ko sem napisal pesem Poljubi zemljo, sem jo dal prebrati ženi. Sprva sploh nisem bil prepričan, ali bodo takšno besedilo poslušalci sprejeli, saj so tedaj na glasbenem prizorišču vladali hiti, katerih slog je bil popolnoma drugačen,« je razkril Pavičić. Kljub navdušenju glasbene srenje pa hrvaški strokovnjaki opozarjajo, da je tovrstno predvajanje glasbe zelo drugačno od predstav, ki jih imajo ljudje. Vozilo na Marsu sicer res prejme posnetek z Zemlje, a ga predvaja tako, da prenaša signal z Marsa na Zemljo. Torej pesmi ni mogoče poslušati na Marsu, pač pa lahko ljudje na Zemlji – z desetminutnim zamikom – v živo poslušajo pesem, ki jo predvaja vesoljsko vozilo. Tudi če ima vozilo zvočnike, bi bila glasba, predvajana na Marsu, slišati precej drugače kot na Zemlji, saj je atmosfera precej redkejša.