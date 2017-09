Mischa na zimskih počitnicah v Avstraliji

Ameriška igralka Mischa Barton je trenutno na zasluženih zimskih počitnicah. Medtem ko zvezdnice njenega kova tekmujejo v tem, katera bo objavila več fotografij v kopalkah, se 31-letna igralka mudi v Avstraliji. V Sydney je odpotovala že minuli mesec, kjer jo je čakal njen fant James Abercrombie iz Melbourna. James je model in sin premožnega politika Andrewa Abercrombieja. »Čeprav me je dajala časovna razlika, se je splačalo,« je povedala Mischa.

2007. so nehali predvajati nadaljevanko The O. C.

Svetlolaska je nato redno na spletu objavljala fotografije svojih potepanj, med drugimi z otočka v Sydneyjskem zalivu, pa enega s poti pred velikim avtomobilom. V Londonu rojena igralka je nato s prikupnim fantom premagala veliko kilometrov, si vmes ogledala številne naravne parke in se naužila lepot oddaljene celine, ki jih nikakor ni mogla prehvaliti. Seveda je fotografije s potepanja redno objavljal tudi James, ki je slavno punco fotografiral pred starodobnim astonom martinom. Golobčka sta zvezo dolgo skrivala, šele pred nekaj meseci so jo potrdili v Jamesovem menedžmentu. »James in Mischa sta bila pred mesecem dni skupaj na zabavi v Los Angelesu, nato pa sta odšla na krajše potovanje po Franciji,« so pojasnili. Nato je odšel k njej v Los Angeles. Razmerja na daljavo se večinoma ne obnesejo, zato ne preseneča, da toliko časa preživita skupaj. Čeprav ima Mischa za seboj zavidljivo filmsko kariero, jo najbolj poznamo po vlogi Marisse Cooper v najstniški nadaljevanki The O. C., ki so jo predvajali do leta 2007.