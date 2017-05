Mirno živi od angelov

On je upokojen, njo so pred 17 leti odpustili. Legendarni voditelj Oliver Mlakar in hrvaška voditeljica Mirna Berend sta po osmih letih znova stala skupaj na odru – združil ju je koncert legendarne hrvaške rock skupine Crveni koralji.



Voditeljica, ki je z Mlakarjem veljala za sanjski televizijski voditeljski par, je pred 17 leti dobila odpoved na HRT, potem ko je 14 let vodila vse najpomembnejše hrvaške zabavne oddaje. Postala je voditeljica na drugi televiziji, vendar tam ni bila zadovoljna. Preusmerila se je v izdelovanje nakita, ki je danes njena osnovna dejavnost, s katero si služi kruh. Vsak kos nakita, prodajajo ga na treh hrvaških bencinskih postajah, ima vdelanega angela.



»Mirno in lepo živim od izdelovanja svojih angelov in zelo redko vklopim televizor,« pravi nekdanja voditeljica. »Z angeli bom zaokrožila svoje zemeljsko življenje, prej pa bom mogoče še napisala knjigo. Včasih sem bila obsedena s tem, da sem voditeljica. Ego zna nagajati, vendar je to past. V tej pasti ostaneš ali pa jo prepoznaš in se rešiš iz nje,« pravi.



Oliver Mlakar je bil nastopa v družbi nekdanje kolegice zelo vesel. »Imela je težave, ker je vsakemu vse povedala v obraz. Zelo jo cenim – kot žensko in profesionalno. Popolnoma nerazumljivo se mi zdi, da je tako neizkoriščena. Ko vidim plejado mladih, neukih voditeljic, mi ni jasno, kako je to mogoče,« se zgraža upokojeni voditelj, ki se je po umiku s televizije, v pokoj je šel leta 2002, prav tako znašel v popolnoma drugih vodah – ukvarja se z vzrejo pritlikavih šnavcerjev. Pri tem je zelo uspešen, njegovi psi redno pobirajo nagrade na svetovnih razstavah.