Mirela zaročencu ni znala odgovoriti na vprašanje

Mirela Lapanović, Slovenka v srbskem resničnostnem šovu Pari (Parovi) je v ponedeljek zjutraj v vili, kjer bivajo, komentirala svoje dosedanje ravnanje v šovu. Tam dviguje nemalo prahu zaradi romance z Milijem in tudi zaradi svojih spektakularnih izjav.

Razkrila je, da jo je klical njen zaročenec Andrej, ki jo čaka v Sloveniji, medtem ko se ona v šovu predaja radostim najrazličnejše narave. »Vsi so me obsojali zaradi tistega v spalnici. Ljudje tukaj ne sprejmejo iskrenosti. Jaz se ne morem pretvarjati, da sem nekaj, kar nisem, pa če jim je to všeč ali ne. Še Andrej me je klical in vprašal, kaj je narobe. Ljudje tu ne razumejo humorja.«

Mirela je večkrat dejala, da se tekmovalci v šovu preveč kregajo in da ji to ni všeč. Je pa nedavno priznala , da ji je všeč sotekmovalec Mili, s katerim je seksala.