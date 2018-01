Mirela vpila: Razbila ti bom glavo

Da v resničnostnem šovu Pari (Parovi) pogosto prihaja do prepirov, smo že vajeni. V središču teh se vsake toliko znajde tudi slovenska starleta Mirela Lapanović, ki si je tokrat skočila v lase z Marijano. Psovke, žaljivke in grožnje so letele z ene in druge strani. Kaj je bil povod za tako hud prepir, ni znano, je pa Marijana dejala, da ne more verjeti, kako Mirela laže. »Razdiralka zakonov, sponzoriranka, lažnivka,« je padalo po Mireli, ona pa ji je ob tem hladnokrvno zabrusila, da ji bo razbila glavo.