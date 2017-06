Mirela se je odločila: Konec z Andrejem, čas je za Milija

Zaročenec v Sloveniji, ljubimec v Srbiji. Mirela Lapanović je priznala, da ljubi sotekmovalca Milutina Radosavljevića Milija in je pripravljena na konec razmerja z zaročencem Andrejem, ki ga ima v Sloveniji in pazi na njena otroka.

V šovu Pari je v soboto razložila, da jo je bilo najbolj strah obsojanja sotekmovalcev, da pa so določene situacije v hiši, kjer živijo, močnejše od nje. »Obstajajo stvari, ki jih ne morem nadzorovati,« je dejala.



Zelo zmedena

»Nisem načrtovala tega. V Sloveniji imam družino in življenje, ne vem, kako se je to zgodilo. Zelo sem zmedena.« Tako slovenska starleta, potem ko je v šovu večkrat sodelovala v vročih in seksi prizorih.

V zasebnem razgovoru pa je Andreju povedala: »Rekla sem mu, da pristanem, če mi da nogo.«