Mirela ponižana pred milijoni! To ji je storil Nebojša, kriv pa je Mili

V trenutno najbolj razuzdani vili na Balkanu se odvija nova ljubezenska limonada. Kratke zveze med Nebojšo in starleto Mirelo Lapanović je nepreklicno konec. Na dvorišču vile srbskega resničnostnega šova Pari (Parovi) ji je namreč pojasnil, da je njuna skupna pot končana.

»Prosim, pustite me samo. Strta sem, ni mi do praznovanja. Ponižana in zapuščena sem bila na javni televiziji,« je po šoku dejala Mirela vsa v solzah in se umaknila v osamo.

Očitno gospoda ni toliko zmotil posneti seks resničnostne zvezdnice s sotekmovalcem Markom Perovićem kot to, da se je ponovno zbližala z Milutinom Radosavljevićem Milijem in poslušala njegove nasvete. Mirela zdaj za razpad svoje zveze krivi Milija, zabrusila mu je, da ji je uničil življenje.