Mirela: Andrej je copata, Mili pa zna braniti svojo kraljico

»Splav ne pride v poštev, sem proti temu. Otrok ni nikoli preveč in ni lepšega občutka kot to, da si mama,« je Mirela odgovorila na vprašanje, kaj se bo zgodilo, če se izkaže, da je v resničnostnem šovu res zanosila. »Če bo test pozitiven, bom Miliju rodila otroka. Bil je spočet iz ljubezni in vem, da bo Mili najboljši očka na svetu.« Čeprav je pred kratkim odjeknilo, da je Andrej, s katerim je bila Mirela zaročena, preden je vstopila v šov, prekinil zaroko z njo, Mirela trdi, da sta v dobrih odnosih. »Rekla sem mu, naj živi dalje in da mu želim vso srečo.«

Slovenci so copate

Mirela je še povedala, zakaj je Mili tako poseben in kaj ima on, Andrej pa ne. »Je zelo pozoren, kavalir, nežen, a hkrati je pravi moški. Ko me pogleda, vem, kaj mislim. Telepatija in kemija med nama je neverjetna. Andrej ni tako zaščitniški do mene, jaz sem psihično močnejša od njega,« je dejala in se še spotaknila ob slovenske moške, za katere pravi, da so copate. »Pri Miliju se ve, kdo nosi hlače. Obožujem moške, ki dominirajo, ki znajo zapeljevati in braniti svojo kraljico.«

Romanopiska Mirela

Čeprav so bili mnogi prepričani, da je njuna zveza v šovu zaigrana in zlagana, Mirela pravi, da je njuna ljubezen pristna in močna. »To govorijo zaradi ljubosumja. To pravijo zaradi taktike. Prave ljubezni ni mogoče prikriti.«

Po koncu šova bo Mirela še nekaj dni v Beogradu, nato se bo vrnila domov, da vidi svoje otroke. »Tam, kjer se bova z Milijem ustalila, si bom odprla salon in butik. Jeseni bo na slovenske knjižne police prišel moj erotični roman, načrtujem tudi fotografiranje za Playboy.« Mirela je napovedala tudi, da se namerava z Milijem do konca leta poročiti.