Miniaturne družinske poglavarke

Star pregovor pravi, da se strup skriva v majhnih stekleničkah, sodeč po miniaturnih zvezdniških mamah pa bi rekli, da se v njih skriva tudi čarobni napoj za ljubke, a pogosto od svojih mam precej višje potomce.

Jada Pinkett Smith

Višina: 152 cm

Ljubka soproga Willa Smitha vse člane svoje družne gleda krepko navzgor – vključno z možem, ki je kar 36 centimetrov višji od nje. Po očetu sta se očitno vrgla tudi otroka, 19-letni Jaden in 16-letna Willow. Oba sta miniaturno mamo že prerasla: sin meri v višino 174 centimetrov, hči pa 170.

Kourtney Kardashian

Višina: 152 cm

Med ogledovanjem fotografij na instagramu ne bi nikoli uganili, da je starejša od sester Kardashian najmanjša članica družine, saj na fotografijah, če se le da, s pozami in snemalnimi koti poskrbi, da njena višina ob drugih članih ne izstopa. Ali so se sedemletni Mason, petletna Penelope in dveletni Reign, kar se tiče višine, vrgli po mami, je trenutno še težko presoditi.

Shakira

Višina: 155 cm

Ona meri v višino le malce več kot meter in pol, njen izbranec, nogometaš Gerard Pique, je visok poštenih 194 centimetrov. Razlika v višini očarljiv parček, ki je svojo ljubezen okronal z dvema otrokoma, štiriletnim Milanom in dveletnim Sasho, prav nič ne moti.

Reese Witherspoon

Višina: 156 cm

Z ne ravno košarkarsko višino bo igralka slej ko prej najverjetneje najmanjša v družini. Prerasla jo je že 17-letna hči Ava, skoraj tako visok kot mamica pa je že tudi 13-letni sin Deacon. Višja od nje sta tudi očeta njenih treh otrok, bivši mož Ryan Phillippe, ki v višino meri 170 centimetrov, in trenutni soprog in oče štiriletnega Tennesseeja Jim Toth s 185 centimetri.