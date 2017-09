Milijonski obliž za bolečine, ker jo je vrgel po stopnicah

Modrice in odrgnine so izginile, toda koleno ji še danes, dva meseca pozneje, kazijo blede brazgotine. Še hujše pa so verjetno tiste v njeni notranjosti, ki se teže zacelijo, saj je bila Elsie Hewitt, ko se je nanjo s pestmi spravil njen zdaj že nekdanji ljubimec Ryan Phillippe, oropana tudi zaupanja. A ji bo morda vsaj malo v zadoščenje, če bo za prizadejano zlo plačal. Natančneje, če ji bo za prestane telesne bolečine in duševne muke izplačal najmanj milijon. Pri čemer je lepotičin odvetnik Keith Fink nemudoma poudaril, da ji ne gre za slavo in denar, temveč le za pravico. In upanje, da bo, ker je povzdignila glas, morda vsaj ena ženska manj, ki je postala boksarska vreča v nekem odnosu. »Iz tega ne bova dobila denarja ne ona ne jaz. Če dobi tožbo, bo ves izkupiček namenila organizaciji za boj proti nasilju za domačimi vrati.

Kokain, travo, ekstazi in steroide je mešal z alkoholom, od tod izbruhi besa.

Njuna romanca, četudi precej kratkega roka, ni bila najbolj zdrava že vse od začetka. Igralcu naj bi manekenka, s katero sta se začela videvati aprila, tako spodnesla noge, da se je prelevil že skoraj v zalezovalca, saj naj bi – tako Hewittova v sodnih spisih – sledil njenemu gibanju prek telefonske aplikacije. Vsakršna pozornost drugih moških, četudi se nanjo ni odzivala, pa je v njem budila neznansko posesivnost in ljubosumje. Tudi usodnega 3. julija, ko sta skupaj odšla na zabavo, kjer pa so dolgonogo rjavolasko obletavali tudi drugi moški. Zato je Ryan, ljubosumen in poln občutij zanemarjanja in zapostavljanja, odvihral z zabave in se ni pomiril še dolge ure. Ko je pozno ponoči z zabave prišla na njegov dom, menda da vzame nekaj svojih stvari, jo je pričakal od alkohola in verjetno še česa drugega skoraj zblazneli Ryan in v sekundi zanetil divji prepir. Ta se je kaj hitro prevesil v nasilno telesno obračunavanje.

Želela je vzeti svoje stvari in oditi. »Phillippe se je odzval tako, da jo je zagrabil za roko. Tako močno, da so se ji naredile modrice. Nato pa jo je z vso silo vrgel po stopnicah.« A se ji je uspelo pobrati na noge. Odkorakala je nazaj po stopnicah, po svoje stvari, ko jo je Ryan »zagrabil, udaril in spravil v kot. Brcnil jo je in zalučal po tleh. Nato pa jo je pobral, kot bi bila punčka iz cunj, in jo še enkrat vrgel po stopnicah.« Pri tem se je drl, seveda v nič kaj izbranem jeziku, naj že izgine iz njegove hiše. Nesrečnici je na pomoč poskušal priskočiti prijatelj, a močnejšemu in višjemu Ryanu pač ni bil kos.

Pretepena Elsie se je privlekla do bolnišnice, napad prijavila policiji, dva dni pozneje, 6. julija, pa je že nekdanjega ljubimca klofnila z začasnim sodnim odlokom o prepovedi približevanja na manj kot 100 metrov. Kar so potrdili tudi predstavniki policije. Obtožnice zaradi napada sicer ni vložila, ga je pa zvlekla v sodne klopi z zahtevkom po milijonski odškodnini. Čeprav njen odvetnik ne izključuje tudi poznejše obtožnice.

Ona je žrtev, on napadalec. Tako gre njena pripoved, ki pa je kot obrnjena slika Ryanove. Njegovi prijatelji namreč trdijo, da je bila manekenka tista, ki se je pijana spravila nad lepotca. »Nanjo ni položil roke. Ona se je nepovabljena pojavila pri njem doma, pijana in besna, ker je le nekaj dni prej končal njuno razmerje. S pestmi se je spravila nanj in naredila sceno. Ker ni želela zapustiti njegovega doma, so jo drugi pospremili ven, pri tem pa se je spotaknila in padla. Od tod modrice,« prijatelji zagovarjajo zvezdnika in dodajajo, da trenutno ni v veljavi nikakršen nalog prepovedi približevanja. Začasen pa da se je iztekel po le slabem tednu.