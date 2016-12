Milijonska pogodba za depresivno Seleno

Še avgusta je bila 24-letna zvezdnica Selena Gomez popolnoma na tleh, mučili so jo strahovi, napadi panike in depresija. Zaradi psihičnih težav je odpovedala svetovno turnejo in pojasnila, da jo je v duševno stanje, v katerem se je znašla, pravzaprav pahnila neozdravljiva avtoimunska vnetna bolezen lupus – ta povzroči, da telesni imunski sistem napade tkiva in organe. Selena je o hudi bolezni, za katero boleha prvič, spregovorila jeseni 2015. »Postavili so mi diagnozo lupus in prestala sem kemoterapijo. To je bil pravi razlog za mojo odsotnost,« je razkrila. Med zdravljenjem ni prenesla soja medijskih luči. »Tako zelo sem si želela reči, ljudje, pojma nimate. Sem na kemoterapiji. Butci ste. Zaprla sem se pred svetom, dokler nisem postala znova samozavestna in sproščena,« je dejala.



Popolnoma zlomljena



Psihične posledice prestajanja bolezni so nekdanjo Disneyjevo zvezdnico preganjale še vse leto 2016. Da bi jih odpravila, se je avgusta zatekla na kliniko in tam ostala tri mesece. V javnosti se je prvič po zdravljenju pojavila sredi novembra, na ameriških glasbenih nagradah, kjer so ji izročili priznanje za najboljšo pop/rock izvajalko. »Leta 2014 sem bila prav na tem odru prvič stoodstotno iskrena z vami,« je Selena spomnila na srce parajoč nastop s pesmijo The Heart Wants What It Wants. »Najbrž ne bom zgrešila, če rečem, da veliko vas ve veliko o mojem življenju, pa če mi je to všeč ali ne, in morala sem se ustaviti. Ker sem imela vse in sem bila popolnoma zlomljena. Ko sem vse povezala, sem si prisegla, da vas ne bom nikoli razočarala, ampak to sem počela tako silovito, da sem razočarala samo sebe,« je povedala v ganljivem govoru, med katerim je komaj zadrževala solze.



Na zabavi je ni bilo



Kljub hudim časom, ki jih je pristajala, zvezdnica, ki se lahko že drugo leto zapovrstjo pohvali z rekordnim številom sledilcev na instagramu (ima jih kar 104 milijone!), očitno ni mirovala, saj ji je, kot je javnost izvedela v teh dneh, uspelo podpisati 10-milijonsko pogodbo s priznano znamko modnih dodatkov Coach, katere obraz je postala. Poleg že tako čednega kupčka zelencev bo Selena v modnih vodah v sodelovanju so Coachem služila kot oblikovalka – imela bo svojo linijo luksuznih modnih dodatkov. Ne glede na mastne denarce, ki jih služi, pa se Selena, kot kaže, še vedno bori s psihičnimi težavami. Tako je, denimo, preskočila družabni dogodek, ki ga je v New Yorku organiziral Coach ob svoji 75-letnici. Na zabavo so prišli številni znani obrazi, med drugim Zoe Kravitz, Emma Roberts, Olivia Culpo, Drew Barrymore in Michael B. Jordan, Selene pa med elegantno množico ni bilo opaziti.



Kaj se je zgodilo z Vuittonom?



Čeprav poudarja, da se zelo veseli sodelovanja s Coachem, še posebno zaradi njihove poudarjene dobrodelne note, je s podpisom pogodbe z njimi nekoliko presenetila. V zadnjem času je namreč zvezdnica vzpostavila prijateljske odnose s kreativnim direktorjem prestižne modne znamke Louis Vuitton Nicolasom Ghesquierom. Selena je nastopila v njihovem oglasu Serija 5. »Selenina priljubljenost je neverjetna; ona je prava ikona svoje generacije. In kljub temu je razorožujoče odkrita in resnično prisotna, zelo je neposredna in trdno na tleh,« je bil nad Seleno navdušen Ghesquier. To je bilo njuno drugo sodelovanje. Kot je dejal, ima za oblikovalca poseben pomen opazovat žensko, kako se razvija. Sočasno je Selena spregovorila o Nicku kot o prijatelju, zato je nenavadno, da nista sodelovanja ponovila.