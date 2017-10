Mickey pri 65 letih trenira na polno

Med zvezdniki Hollywooda ima Mickey Rourke prav posebno mesto. Igralec, ki je s filmom Devet tednov in pol, v katerem je nastopil z osupljivo Kim Basinger, postal seks simbol generacije, je pozneje močno predrugačil svoj videz. Začel je pridobivati izdatno mišično maso, kar je postalo njegova obsesija. To dokazujejo posnetki, ki so jih paparaci naredili na slovitem Venice Beachu. Na njih lahko vidimo zvezdnika v njegovih nenavadnih oblačilih, ko se vrača z vadbe. Oblečen je v ekstremno tesne hlače in majico z globokim dekoltejem, ki bi jo prej našli na najstniku.

No, Mickey Rourke pri 65 letih seveda ni več najstnik, čeprav se z njimi rad pomeša v telovadnici Gold's bodybuilding gym, kamor zahaja skoraj vsakodnevno. Zaradi mladostnega videza in lasulje ga imajo nevoščljivci pogosto v zobeh, a dejstvo je, da se ženskam ob njem še vedno šibijo kolena. To potrjuje tudi njegovo prijateljevanje z manekenko Toni Garrn, skupaj so ju videli avgusta v Berlinu. Spomnimo se, da je Toni nekdanje dekle Leonarda DiCapria.

Mickey se je ob igralski karieri izdatno posvečal tudi boksu, nato pa je s ponesrečenimi lepotnimi posegi močno iznakazil svoj obraz. »Nos sem imel dvakrat zlomljen. Imel sem pet operacij zaradi nosu in eno zaradi zdrobljene ličnice,« je pojasnil zvezdnik. »Iz uhlja so mi vzeli hrustanec, da so mi obnovili nos. Sledilo je več operacij, da so mi odstranili hrustanec, ker se mi rane niso pravilno celile. Večina posegov je bila za odpravljanje poškodb, ki sem jih dobil zaradi boksa. Na žalost nisem izbral pravega zdravnika, da bi mi popravil obraz.« Kljub temu pravi, da to ni bil najhujši poseg, kar jih je moral prenesti. Najbolj boleči naj bi bili hemoroidi.

Leta 2014 se je vrnil v ring in se v Moskvi spopadel z Elliotom Seymourjem in ga nokavtiral. Pozneje je poraženec trdil, da so mu plačali, da bi izgubil.