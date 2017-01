Michaela pokopala mamila za posilstva?

Od smrti britanskega velezvezdnika Georgea Michaela se prah še ni polegel. Izjemen glasbenik, avtor in izvajalec je umrl za božič na svojem domu, star je bil komaj 53 let. Novica je močno pretresla glasbeno industrijo, milijone oboževalcev in začela so se ugibanja o razlogih za njegovo prezgodnje slovo. Ni bila skrivnost, da se je vse življenje bojeval z zasvojenostjo z mamili in se tudi večkrat odvajal od njih.



Konec tedna se je oglasil njegov bivši ljubimec Paul Stag, ki se je z glasbenikom dobival na zmenkih dolgih devet let, vse od leta 2004. Paul, ki je bil prostitut, je razkril, da je bil Michael zasvojen z mamili za posiljevanje, in prav ta naj bi bila vzrok smrti. Večkrat naj bi mu priskrbel učinkovino tekoči G, ki ji pravijo tudi chems, GHB ali droga za posilstva. Trdno je prepričan, da je obdukcija razkrila prisotnost prav te. »George je bil nor na G, oboževal ga je. Zagotovo ga je zaužil usodnega božičnega večera,« je v nedeljo v nekem intervjuju izjavil 48-letni Paul. Razkril je, da mu je pevec poslal SMS z besedo šampanjec, ki je šifra, da bi se rad zadel z omenjeno drogo, se z njim dobil in imel spolne odnose. »Bil je izjemno spolno dejavna oseba, zanj so bile droge enako seks in seks enako droge. Po mojem mu tega dvojega ni uspelo ločiti vse do smrti.« Prav zaradi tega je Stag slutil, da se bo pevčevo življenje tragično končalo, tako kot se je neizogibno končalo tudi njuno razmerje. »Zelo velikokrat sem ga videl, ko je omedlel,« se spominja Paul. »Bruhal je po tleh moje kopalnice, moral sem ga vreči iz hiše.« V devetih letih njunega intimnega znanstva naj bi ga George poklical več kot 500-krat, včasih zgolj za dostavo drog, spet drugič za spolne odnose. Mamilo mu je po navadi dostavil v majhnih plastenkah za šampon, značilnih za hotele.



Paul Stag je vodja treh pornostudiev, Georgea je spoznal leta 2004 prek neke homoseksualne revije. Povedal je, da se ne spominja niti enega njunega spolnega odnosa, pri katerem George ne bi bil zadrogiran. V svojo obrambo pravi, da mu je mamilo dostavljal, ker bi ga drugače dobil pri drugem, manj zanesljivem preprodajalcu. Tudi zvezdnikovi prijatelji iz otroštva so prepričani, da je za smrt kriva mešanica mamil in alkohola. Nekateri so namigovali, da obstajajo posamezniki, ki so izkoriščali njegovo zasvojenost in ga potegnili nazaj v svet drog, potem ko se mu jih je enkrat že uspelo otresti.



Andros Georgiou je povedal, da se je 53-letni George po treh letih odvajanja na vse pretege trudil živeti normalno življenje, a je pred časom spet začel jemati trde droge, menda še najraje crack. Andros, ki je po poklicu glasbeni producent, je bil Georgeev tesni prijatelj, pravila sta, da sta bratranca. Zaprisegel je, da bo poiskal tistega, ki mu je dal mamilo. »Rad bi vedel, kdo mu je poskrbel trde droge, ker se jih je otresel. V bistvu mu je šlo veliko bolje. Nehal je s trdimi drogami in se trudil živeti normalno življenje. Prepričan sem, da ga je nekdo zavedel in zvlekel na temno stran. Tisti, ki so to storili, morajo odgovarjati.« Prepričan je, da je bila Michaelova smrt nesreča, čeprav ve, da je imel zvezdnik samomorilska nagnjenja.

Droga za posiljevanje



Tako imenovani tekoči ekstazi ali GHB je uspavalo, ki lahko prav vsakega spravi v globok spanec. Prav tako ji pravijo tekoča koma, ker posamezniki prehitro zaužijejo prevelik odmerek, saj učinkuje v zelo majhnih količinah. Nima vonja in barve. Če nam jo kdo podtakne v kozarec, je ne zaznamo, prav zaradi teh lastnosti so po njej začeli posegati posiljevalci. Učinkovina je priljubljena med obiskovalci nočnih klubov, saj naj bi povzročala evforijo, povečano spolno slo in občutek blaženosti. Učinkovino GHB so prvotno uporabljali za zdravljenje spalnih motenj, za hujšanje in spodbujanje razvoja mišic. Kmalu pa so jo začeli zlorabljati, zato so prodajo prepovedali.