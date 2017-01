Michaela Jacksona igra belopolti igralec

Bilo je v dneh po terorističnem napadu 11. septembra 2001, ko se je kralj popa Michael Jackson zaradi odpovedi poletov s prijateljema, legendama filmskih platen, Marlonom Brandom in Elizabeth Taylor, z avtomobilom odpravil iz New Yorka v Ohio. Tako so tedaj šle govorice, nikoli potrjene. »Čudovita, ljubka zgodba. Komaj čakam, da vidim odzive ljudi,« je dejal režiser Ben Palmer, ki je v sklopu serije Urban Myths (Urbani miti) popotovanje treh legend z avtomobilom ujel na filmski trak. In resnično naletel na burne odzive, še preden je serija prišla na male zaslone. Tako burne, da jo je televizijska mreža Sky Arts še pred predvajanjem 19. januarja umaknila s sporeda. Razlog – za vlogo Michaela Jacksona je Palmer angažiral belopoltega britanskega igralca Josepha Fiennesa.



Jackson bi se ob dejstvu, da ga igra belec, obračal v grobu, je prepričanih približno 20.000 ljudi, ki so podpisali spletno peticijo za bojkot komične dokumentarne serije. Tudi Jacksonovi ne skrivajo svojega ogorčenja. »Globoko sem užaljena in prizadeta, prepričana sem, da mnogi čutijo podobno. Na bruhanje mi gre. Besna sem, saj so očitno namerno žaljivi tako do mojega očeta kot do moje botre Elizabeth,« se je oglasila pevčeva hči Paris Jackson, saj naj bi Michael večkrat poudaril, kako ponosen je na svoj afroameriški izvor. S tem se strinja tudi zvezdnikov nečak Taj, ki je prihajajočo oddajo označil kot brezsramno nespoštljivo do njegove družine. Očitno so njune besede in peticija obrodile sadove, saj so oddajo še pred premiernim prikazovanjem umaknili. »Glede na mnenje, ki ga je izrazila Jacksonova družina, smo se odločili, da zgodbe o Michaelu ne prikažemo. Našo odločitev pa v celoti podpira tudi Joseph Fiennes,« so sporočili iz televizijske mreže, čeprav so sprva še poskušali razložiti, čemu so za vlogo temnopoltega zvezdnika izbrali belopoltega igralca.



Že leta 1993, ko se je govorilo, da bo v reklami za pijačo pepsi Jacksona igral belopolti deček, je kralj popa glasno povedal, da je to še najbliže njegovi nočni mori. »To je neumno, absurdno, noro in grozljivo,« je dejal Jacko in dodal, da je ponosen na svoj izvor. Kar pa se ni dotaknilo Palmerja, ko je zdaj vanj poskušal preleviti Fiennesa, z razlago, da je bil pri izbiranju igralca najpomembnejši njegov nastop, ne videz. »Telesna podobnost je bila seveda velikanski izziv. Tako smo dali prednost nastopu, ki bi resnično ujel Jacksonovega duha, in Fiennesu je to izjemno dobro uspelo,« je odločitev ustvarjalne svobode zagovarjal Palmer, Fiennes pa je dodal, da bi vlogo, če v seriji ne bi bilo komičnih podtonov, zavrnil. Četudi je bil najprej precej presenečen. »Šokiran sem bil. Sprva sem mislil, da je prišlo do pomote,« je povedal, a nadaljeval, da je v središču njegovega poklica ne nazadnje domišljija, ki je ne bi smela omejevati najrazličnejša pravila.



Kamen spotike je torej barva polti. Sploh – kot je poudarila avtorica spletne peticije Julie Rodriguez – zaradi dejstva, ker se je pokojni zvezdnik boril z boleznijo vitiligo, ki povzroča izgubo pigmenta. »To je klofuta Jacksonovim poklicnim in zdravstvenim bitkam. Nedopustno je, ko za film o resnični osebi, ker morda ni ustrezal predstavi o tem, kako naj bi bil videti temnopolti moški, izberejo belca,« je zapisala Rodriguezova.