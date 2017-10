Michael Douglas skoraj utonil

Leta1990 se je skupina petih študentov, med temi tudi Julia Roberts in Kiefer Sutherland, pred kamerami psihološkega trilerja Tanka linija smrti lotila nevarnega poizkusa, med katerim so si za nekaj minut prekinili srčni utrip, za hip umrli in poskušali najti odgovor, kaj, če sploh kaj, nas čaka po smrti. A jih je prehajanje med tem življenjem in onstranstvom drago stalo, saj so jim od vrnitve med žive sledili njihovi grehi in paranormalno. A čeprav je vse to opazoval tudi Michael Douglas, sicer z varne razdalje producentskega stolčka, zvezdnik ne verjame v življenje po smrti. Vsaj v klasičnem pomenu ne. »Mislim, da je v naše možgane vgrajen poseben mehanizem, ki v poslednjih trenutkih prevzame možgansko dejavnost in nam olajša, da sprejmemo neizogibno.«

Pred skoraj tremi desetletji se je spraševal o življenju po smrti. In zdaj spet, saj je tudi v remaku uspešnice Tanka linija smrti, ki je te dni doživel premiero, vihtel producentsko paličico. A čeprav je zavoljo filma že v drugo iskal iste odgovore, ki jih verjetno ni moč najti, je ugotovil, kaj nas čaka vsaj v zadnjih sekundah življenja. Angelsko petje in bela bleščeča svetloba. To je vsaj tisto, kar je sam izkusil kot mlad študent, ko je skoraj utonil. »Ko sem se zazrl smrti v obraz, sem zaslišal peti angele, zagledal sem belo svetlobo, nato pa mi je telo preplavila popolna sproščenost,« se je spomnil usodnih minut, morda celo sekund, ko je kot študent kalifornijske univerze skočil v valove oceana, ki so ga v nekem trenutku zgrabili in začeli vleči proti morskemu dnu. Prepričan je bil, da se mu je peščena ura življenja iztekla. Videl in čutil je, kar ljudje vidijo in začutijo, tik preden jih odnese v onstranstvo. Takrat so ga reševalci potegnili na suho in rešili. A spomin je ostal.



Reinkarnacija, energija ali nič? Douglas morda ne verjame v nebesa ali reinkarnacijo, toda mladi zvezdniki, ki so v remaku iskali odgovore o posmrtnem življenju, si, če ne drugega, želijo vsaj verjeti v to, da s smrtjo ni vsega konec. »Rada bi verjela v reinkarnacijo. Da lahko v naslednjem življenju postorimo to, česar nam v tem ni uspelo,« pravi Nina Dobrev, Diego Luna pa verjame, da smo del nečesa večjega. »Smo le pikica na veliki sliki. Verjamem, da postanemo del neke energije.«