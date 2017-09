Michael bo dedek!

V enem letu se lahko ogromno spremni. Cameron Douglas je lansko poletje služil še zadnje dni sedemletne zaporne kazni zaradi posedovanja heroina, preprodaje metamfetamina in tihotapljenja mamil v zapor, zdaj pa prvorojenec oskarjevca Michaela Douglasa preživlja verjetno najsrečnejše in najbolj vznemirljive dni svojega življenja. Pod srcem njegove izvoljenke, 39-letne inštruktorice joge Viviane Thibes, namreč raste novo življenje, sad njune leto dni stare ljubezni.

V enem letu se je 38-letni Cameron Douglas iz zapornika prelevil v bodočega očka.

Avgusta lani je končno zadihal zrak svobode. »Počutim se neizmerno blagoslovljenega. Imam čudovito, ljubečo družino, ki mi je vseskozi stala ob strani, tudi v trenutkih največje stiske. In globoko v srcu verjamem, da je tudi v tej boleči izkušnji, ki sem jo preživel, še nepoznan, a lep namen,« je dejal Cameron, ki se mu je še v istem mesecu na obrazu izrisal nasmešek. In to zaradi lepotice brazilske krvi, ki mu je tedaj ukradla srce in s katero se bo zdaj podal na pot starševstva. »Vsi so presrečni za Camerona,« je dejal vir in pridal, da tudi njegov zvezdniški oče od sreče skoraj skače do neba. Michael bo namreč pri 72 letih, po dveh zakonih in treh otrocih, prvič dedek, legendarni Kirk pa pradedek.