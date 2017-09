Melu Gibsonu skazili in ugrabili film

Mel Gibson je želel ponoviti uspeh svojega zadnjega filma Greben rešenih, ki mu je, tedaj v vlogi režiserja, prinesel šest oskarjevskih nominacij. O podobni beri lovorik je Gibson namreč sanjal tudi, ko je lani odkupil filmske pravice za knjižno uspešnico o profesorju Jamesu Murrayju in upokojenem vojaškem kirurgu Williamu Chesterju Minorju, ki sta sredi 19. stoletja zasnovala znameniti oxfordski slovar. A je za ta projekt sestopil z režijskega stolčka ter tega prepustil Farhadu Safinii, medtem ko je sam prevzel dvojno vlogo producenta in glavnega junaka.

Čeprav naj bi bilo snemanje in nato prikazovanje v kinematografih vrhunec zvezdnikove predanosti zgodbi, saj se je v adaptacijo knjige začel poglabljati že pred dvema desetletjema, je produkcijska hiša Voltage Picture projekt vzela z levo roko. Vsaj za Gibsonov okus, zaradi česar je ne dovolj profesionalno hišo zvlekel v sodne klopi, z zahtevkom, da se ustavi postprodukcijo in prestavi prihod filma v kino.

Če nekaj ni izvedeno popolno, če se ne poskrbi do potankosti še za najmanjšo podrobnost v filmu, se tega gledalcem ne predstavi. V to očitno verjame Gibson, ki se mu je perfekcionizem z dvema osvojenima oskarjema že obrestoval. Zato je želel biti tisti, ki prižge zeleno luč, preden se prihajajoči film Professor and the Madman predstavi javnosti. Tega pri Voltage Pictures niso upoštevali, temveč so po lastnem izboru na filmskih festivalih pokazali delčke filma, da bi pritegnili kupce. Melu je prekipelo.

»Po pogodbi se morata z vsakršnimi spremembami v scenariju, filmski ekipi, urniku in proračunu kot tudi izboru snemalnih lokacij strinjati tako Mel Gibson kot njegova produkcijska hiša Icon. Da se zagotovi umetniško integriteto ter zadovolji Gibsonovo vizijo, kako naj bi bil videti končni izdelek, pa je v njegovih rokah tudi končna montaža.« Nasprotno so pri Voltage Pictures prikazali del, ki so ga zmontirali sami, brez Melove končne potrditve, zato ta zdaj zahteva odškodnino zaradi kršenja pogodbe in prevare, želi pa tudi zeleno luč za prekinitev produkcijske pogodbe in za povrnitev vseh pravic do filma.

Gibson ni edini, ki so mu pri produkcijski hiši stopili na žulj. Več kot vznemirili so tudi režiserja Safinio, ki Voltage Pictures obtožuje blatenja njegovega (in Melovega) dobrega imena, saj ta trdi, da nista izpolnila profesionalnih in pogodbenih obveznosti. Safinia od sodišča zahteva, da Voltage Pictures preda svojo različico montaže na uničenje. Podobno kot Gibson namreč tudi on trdi, da so preprečili snemanje potrebnih kadrov na oxfordski univerzi v Angliji, nato pa so film še ugrabili in prikazali nepotrjene in nedokončane izseke.

»Kar prisvojili so si obstoječe posnetke, jih po svoje, brez mojega prispevka in neupoštevaje mojo vizijo, zmontirali. Tega nikoli nisem odobril,« se razburja v sodnih spisih, še zlasti ker so tako okrnjeno verzijo prikazovali potencialnim kupcem na pomembnih festivalih. Na plaz obtožb glavnega igralca in režiserja so se pri produkcijski hiši odzvali, češ da se je izpred oči izgubilo bistveno vprašanje: »Ali sta zaradi tega kaj izgubila? Odgovor se glasi – popolnoma ničesar!«



Gibson in Penn prvič skupaj Gibson in Safinia sta že stara filmska kolega, saj sta sodelovala pri ustvarjanju scenarija za film Apokalipto, pri katerem je Gibson ob scenarističnemu vložku prispeval svoje tudi kot režiser in igralec. Pri tokratnem projektu, katerega prihodnost je malce vprašljiva, pa je prvič združil moči še s stanovskim kolegom in oskarjevcem Seanom Pennon. Ta je v filmu, ki temelji na knjižni uspešnici Simona Winchesterja, zaigral upokojenega kirurga Minorja, ki je zaprt v psihiatrični bolnišnici prispeval več kot 10.000 gesel za slovar.