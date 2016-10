Melania Trump prek odvetnice v Slovenijo sporoča tole

Sporočilo za javnost gospe Melanie Trump je naslov spletne pošte, ki jo je včeraj pošiljala odvetnica Nataša Pirc Musar.

Vanj je odvetnica o informaciji, da je oče Trumpove bivši zapornik, ki jo lahko preberete tukaj, zapisala (objavljamo v izvirniku): »V danes, 19.10.2016, objavljenem članku na spletnem portalu požareport.si je avtor članka Bojan Požar zapisal vrsto očitnih neresnic, ki škodujejo časti in dobremu imenu tako ge. Melanie Trump kot tudi njenega očeta, Viktorja Knavsa.

Viktor Knavs nikoli ni bil obsojen za nobeno kaznivo dejanje in nikoli ni bil v zaporu. Navedbe Požarja o tem, da je bil leta 1976 obsojen za kaznivi dejanji po 226. in 235. členu takratnega kazenskega zakonika zaradi dejanj nedovoljene trgovine in utaje davkov, so popolnoma neresnične. Tem bolj so neresnične navedbe, da naj bi bil obsojen na zaporno kazen.

Ga. Anica Dernač novinarju televizije Univision Gerardu Reyes-u nikoli ni rekla, da je bil Viktor Knavs zaprt zaradi davčne utaje.

V odvetniški pisarni hranimo pisno izjavo Anice Dernač o tem, da novinarju televizije Univision Gerardu Reyes-u nikoli ni izjavila, da je bil oče Melanie Trump Viktor Knavs v zaporu zaradi davčne utaje. Ga. Dernač je novinarju na zastavljeno vprašanje o zaporni kazni in utaji davkov izrecno odgovorila, da to ne drži.«



Ga. Trump apelira na javnost in novinarje, naj pisanja Bojana Požarja ne povzemajo nekritično, in naj na nedopusten način z neresničnimi navedbami ne posegajo v čast, dostojanstvo in dobro ime nje same in njenega očeta, pač pa naj dejstva preverijo sami. V dokumente, na katerih temelji ta zapis, je mogoče vpogledati v odvetniški pisarni.«