Melania Trump odgovarja

Dne 5. 8. 2016 je bil v reviji Suzy na straneh 11, 12, in 13 objavljen članek z naslovom »EKSKLUZIVNO: Svoje telo je zaupala Hrvatu – KDO JE POPRAVIL MELANIO TRUMP«, v katerem je bilo zapisano, da so avtorji članka izvedeli, katera razvpita ameriška modna agencija je zastopala go. Melanio Trump in po čem je v resnici slovela. Avtor je zapisal, da so ameriške predsedniške volitve vselej zaznamovane z razkrivanjem »umazanih« skrivnosti kandidatove preteklosti, da pa je tokrat na udaru Melania Trump, predvsem zaradi laži o svojem življenju, in da je, čeprav Donald predstavlja ženo kot nekdaj zelo uspešno manekenko in naravno lepotico, resnica daleč od tega. Avtor članek nadaljuje z navedbami, ki jih zaradi uvoda v prispevek povprečen bralec ne more razumeti drugače, kot da so resnične in razkrivajo »umazane skrivnosti« Melanie Trump. Avtor z besedilom pod podnaslovom »ZVODNIK NAMESTO AGENTA« skupaj z navedbo ob dveh fotografijah ge. Melanie Trump in fotografije Paola Zampollija (»Paolo Zampolli je slovel po tem, da je v svoji agenciji zastopal dekleta z DVOJNO MORALO« s podpisanim besedilom »Zloglasni Paolo Zampolli, agent in 'ženitni' posrednik, ki je takrat 25-letni Slovenki zagotovil zelo bogato življenje«) go. Melanio Trump uvrsti med dekleta z dvojno moralo, ki so nudile spolne usluge. Doda, da jo je Paolo Zampolli 'prodal' bogatemu možu in da je bila vpletena v nezakonite posle.



Avtor v zapisu svoja ugibanja bralcu namerno predstavlja kot resnico in žaljivo prikazuje preteklost ge. Melanie Trump, pri čemer ga. Trump s strani avtorja ni bila niti kontaktirana, da bi imela možnost ovreči te lažne navedbe še pred njihovo objavo.



Ga. Melania Trump, pred poroko Melania Knauss, je kot profesionalna manekenka delovala v Agenciji Metropolitan iz New Yorka, katere lastnik je bil g. Paolo Zampolli. Vse njene zadolžitve so se nanašale zgolj na manekenstvo. Nikoli in nikdar ni delala kot spremljevalka ali nudila spolnih storitev, niti nikoli ni slišala ali videla, da bi v agenciji Metropolitan ali za g. Zampollija manekenke ali kdorkoli drug, ki je sodeloval s to agencijo, ponujal ali opravljal spolne storitve. Vedno je imela le eno predstavitveno brošuro (book oz. composite card oz. »kompozit«, kot izraz napačno prevaja avtor članka) izključno s profesionalnimi modnimi fotografijami, ki jo je uporabljala izključno za delo manekenke. Nikoli ni imela dveh predstavitvenih brošur, niti nikoli ni slišala ali videla, da bi katerakoli manekenka imela dve (eno za manekensko delo in eno za delo spremljevalke oziroma za »seksualne posle«), kot napačno trdi avtor. Trditve, da je ga. Melania Trump ponujala storitve spolne spremljevalke, da je bil g. Paolo Zampolli njen zvodnik in da je bila vpletena v nezakonite posle, so popolnoma neresnične in jih ga. Trump ostro zanika. Vsa spremljajoča namigovanja o tem, da ima »dvojno moralo« in da je »preko zvodnika prišla do bogatega moža«, pa so tudi skrajno žaljiva in grobo posegajo v osebnostne pravice ge. Melanie Trump, zlasti v njeno pravico do časti in dobrega imena.



***



V reviji Suzy je bil dne 2. 9. 2016 objavljen članek z naslovom »Melania Trump in Gregor Erbežnik: Bil je njena največja ljubezen«, v katerem avtor S. S. navaja, da je bil Gregor Erbežnik največja ljubezen ge. Trump, da je njuna ljubezen trajala okoli dve leti, da je Melania takrat prvič občutila, kaj pomeni zlomljeno srce, da ga še dolgo ni mogla preboleti, da je bil največja ljubezen njenega življenja, da jo je prvi zapeljal na vespi in jo popeljal v svet intime. Vse te navedbe so popolnoma neresnične. Melania Trump in Gregor Erbežnik nikoli nista bila par. V odvetniški družbi hranimo podpisano izjavo Gregorja Erbežnika, v kateri pritrjuje ge. Trump, da nikoli nista bila par, da torej navedbe v reviji Suzy o tem ne držijo.



V članku je avtor S. S. go. Trump žaljivo označil kot »najbolj kontroverzno slovensko manekenko« in »razvpito Melanio«. Za žaljive oznake, ki v dejstvih nimajo nobenega temelja, ga. Trump pričakuje opravičilo.



ga. Melania Trump,

zanjo po pooblastilu Odvetniška družba Pirc Musar & partnerji, o.p., d.o.o.