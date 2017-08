Melania se zahvaljuje Clintonovi

Slovenka v Beli hiši, Melania Trump, se je javno zahvalila Chelsea Clinton, hčeri bivšega ameriškega predsednika Billa Clintona. Tema njune komunikacije na twitterju je Melanijin 11-letni sin Barron. Melania se je Clintonovi namreč zahvalila, ker se je ta postavila zanj.

Thank you @ChelseaClinton - so important to support all of our children in being themselves! #StopChildhoodBullying https://t.co/UCUpFc5ZjR — Melania Trump (@FLOTUS) August 23, 2017

In kaj je Chelsea naredila? Javno se je odzvala za sporočilo, ki ga je uporabnik twitterja že izbrisal, in zapisala, da je Barron šele otrok in da o nobenem otroku ne bi smeli govoriti grdo.

Barron je bil očitno žrtev spletnega nadlegovanja – nekdo je kritiziral članek o njegovem slogu oblačenja, češ da bi kot predsednikov sin lahko naredil vsaj toliko, da bil bil v javnosti primerno oblečen. Clintonova je zapisala še, naj fantka vsi skupaj pustijo pri miru in mu dovolijo, da ima otroštvo, v katero javnost ne bo posegala.