Melania se bo preselila

Ameriška javnost bo kmalu videla malce več Melanie Trump, ki je v Marylandu že našla šolo za svojega sina Barrona, prihodnji teden pa bo z možem odpotovala na prvo turnejo v tujino, odkar je Donald Trump 20. januarja prevzel položaj. Trump kmalu potuje v Savdsko Arabijo, Izrael in Italijo, nato pa še v Bruselj in na Sicilijo.

Melania in Barron naj bi se kmalu preselila v Washington, saj je Trump v intervjuju za agencijo Bloomberg dejal, da so sinu našli dobro šolo in bosta z materjo prišla v Belo hišo enkrat junija. To je potrdila tudi prva dama Melania, potem ko je šola objavila, da bo gostila Barrona.

Barron se bo šolal na zasebni episkopalni šoli St. Andrew's v državi Maryland kakih 30 kilometrov od Bele hiše. Šola naj bi slovela po raznolikosti, kar pomeni, da so v njej šolarji različnih ras. Gre za šolo za učence od šestega do 12. razreda. Obiskujejo jo otroci bogatih in nadarjeni s posebno štipendijo, ki imajo odprto pot do najboljših univerz. Šolanje na leto stane 40.000 dolarjev.

Barron v New Yorku končuje peti razred osnovne šole, kar je glavni razlog, da se Melania še ni pridružila možu v Washingtonu. Do jeseni bo imel Trump v Washingtonu tri svoje otroke od petih. Ivanka je že tam v vlogi svetovalke, Tiffany Trump začne jeseni študirati pravo na univerzi Georgetown, poleti pa pride še Barron.