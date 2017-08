Ameriški predsednik Donald Trump se je danes s soprogo Melanio podal na poplavljena območja v Teksasu, ki jih je opustošil orkan Harvey. Odhod prvega para so zabeležili tudi fotografi, pri tem pa so se mnogi na spletnih omrežjih zapičili v obutev Melanie. »Prva dama ZDA buri duhove s svojo modo za poplave,« piše francoska tiskovna agencija AFP. Tam pravijo, da nekdanja manekenka, znana po svoji vedno elegantni opravi, tudi danes ni naredila izjeme, ko je zapustila Belo hišo: v oči so padli predvsem salonarji z vrtoglavo visoko peto, na sebi pa je imela ozke hlače, vojaško zeleno pilotsko jakno z nabranimi rokavi in sončna očala.

»Melania je videti kot Barbie iz poplavne straže,« je tvitnila pisateljica Maria Del Russo. »Pomoč prihaja, Teksas! Brez skrbi, Melania ima svoje specialne viharne salonarje,« je dodal televizijski producent Brad Wollack. Komičarka Jessica Kirson pa jo je zbodla, da »bi s temi petami lahko pobirala ruševine«. Melania se je sicer ob pristanku v Teksasu preobula v bele športne copate. Predsednik ZDA je bil precej bolj »normalno« oblečen za nekoga, ki gre na obisk na poplavljena območja: v črno vetrovko, bež hlače in rjave visoke čevlje.

Obisk Teksasa sta začela v obalnem kraju Corpus Christi, ki ga je Harvey ob prihodu na obalo v petek zvečer (tedaj še kot orkan 4. stopnje) prizadel kot prvega. Zatem naj bi predsedniški par odpotoval še v prestolnico Teksasa Austin. Ali bo tudi najhuje prizadeti Houston, še ni povsem jasno, sta pa zatrdila, da z obiskom ne želita motiti reševalnih prizadevanj v tej zvezni državi.

Dear moronic leftists- #Melania changed clothes on the plane. Get a life. pic.twitter.com/ONv9p9E9VS — Jeremy (@JeremyIrwin15) August 29, 2017

#melania hight tide heels pic.twitter.com/wTdz3GkzPK — F r t u n a (@Fortuna_42) August 29, 2017