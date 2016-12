Melania je sprla modne oblikovalce

Modna oblikovalka Sophie Theallet je prva nakazala mržnjo dela modne srenje do slovenske prve dame ZDA Melanie Trump. Njena izjava, da je ona že ne bo oblačila, ker da sama spoštuje različnost in svobodo vsakogar, je na rdečih preprogah po svetu sprožila pravi vihar razburjenja. Odslej se modnih gurujev ne sprašuje več o smernicah za naslednjo zimo ali poletje, ampak je glavno vprašanje: ali bi oblačili Melanio Trump ali ne.



Slovenka razdelila modni svet



Thealletovi, ki je ena bolj priljubljenih oblikovalk Melanijine predhodnice v Beli hiši Michelle Obama, je pred nekaj dnevi sledil Tom Ford, eden najbolj znanih ameriških modnih oblikovalcev. »Prva dama ne bi smela nositi mojih oblek, predrage so zanjo,« je povedal. A kaže, da pri tem ne gre toliko za denar, ampak za politiko in ugled. Že pred leti je dobil prošnjo, da bi oblekel lepo Melanio, a jo je zavrnil, češ da ne ustreza njegovi podobi. Tokratno zavrnitev je obrazložil z besedami, da še vedno ne ustreza njegovi podobi, v bistvu pa da je on demokrat, ki je seveda volil Hillary Clinton. »Vendar ne jemljite tega tako osebno in slabo. Moje obleke so pač drage in zdi se mi, da je to preveč za prve dame. Te bi morale nositi obleke, kakršne si lahko privošči večina državljanov, in tudi Hillary ne bi smela nositi mojih oblek, čeprav sem njen volivec.«



Vendar Tom Ford kljub takemu razmišljanju očitno ni imel nobenih pomislekov, ko je vseeno oblekel Michelle Obama za sprejem pri angleški kraljici v Buckinghamski palači. »Za tak sprejem se mi je zdelo to primerno,« je pojasnil.

